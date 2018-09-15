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Arjantin'de 3 milyon dolarlık çalıntı film ekipmanı ele geçirildi

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Hollywood ve New York'ta çalınan yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki film ekipmanı Arjantin'de ele geçirildi.
Arjantin'de 3 milyon dolarlık çalıntı film ekipmanı ele geçirildi

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, basına yaptığı açıklamada, Arjantin polisinin FBI ile yürüttüğü ortak çalışma sonucu, Hollywood ve New York'ta çalınarak ülkeye sokulan yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki film ekipmanının ele geçirildiğini bildirdi.

 

Ekipmanların Hollywood film yapımcılarından çalınarak, Arjantin'deki film şirketlerine karaborsada kiralandığı belirtildi.

Çalınan ekipmanlarla ilgili araştırma sürecinin iki yıl önce başladığı, ekipmanların bulunduğu yeri tespit edene kadar şüphelilerin izlendiği kaydedildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 kişinin ise soruşturmasına devam edildiği duyuruldu.

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