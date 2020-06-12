Arjantin'de Açlık Karşıtı Gösteriler Yapıldı

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in çeşitli yerlerinde açlık karşıtı protesto düzenlendi.

Sendikalar, çeşitli sol görüşlü örgütler ve sosyal organizasyonların çağrısıyla sokağa çıkan kalabalık, başkent Buenos Aires'in merkezindeki farklı noktalarda "Açlık olmadan karantina" başlığıyla gösteri gerçekleştirdi.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride protestocular, düşük gelirliler ve aşevleri için sosyal yardımların artırılmasını talep etti. Göstericiler, "Açlık beklemez" ve "Açlığın olmadığı bir karantina için" yazılı pankartlar taşıdı. Protestolar nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı.

Ülkede yoksul mahalleler gerek evlerin küçüklüğü gerek su ve elektrik gibi kamu hizmetlerinin aksaması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen bölgeler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan güney Amerika ülkesi Arjantin'de 735 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, şu ana kadar 25 bin 974 kişide görüldü.

Ülkede salgınla mücadele kapsamında özel izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen sosyal izolasyon, 20 Mart'ta ilan edilmiş ve virüsün yayılma gösterdiği yerlerde 28 Haziran'a kadar uzatılmıştı.