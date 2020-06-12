  • BIST 109.334
  • Altın 381,189
  • Dolar 6,8229
  • Euro 7,7173
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Arjantin'de Açlık Karşıtı Gösteriler Yapıldı

» »
Arjantin'de Açlık Karşıtı Gösteriler Yapıldı
Arjantin'de Açlık Karşıtı Gösteriler Yapıldı

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in çeşitli yerlerinde açlık karşıtı protesto düzenlendi.

Sendikalar, çeşitli sol görüşlü örgütler ve sosyal organizasyonların çağrısıyla sokağa çıkan kalabalık, başkent Buenos Aires'in merkezindeki farklı noktalarda "Açlık olmadan karantina" başlığıyla gösteri gerçekleştirdi.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride protestocular, düşük gelirliler ve aşevleri için sosyal yardımların artırılmasını talep etti. Göstericiler, "Açlık beklemez" ve "Açlığın olmadığı bir karantina için" yazılı pankartlar taşıdı. Protestolar nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı.

Ülkede yoksul mahalleler gerek evlerin küçüklüğü gerek su ve elektrik gibi kamu hizmetlerinin aksaması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen bölgeler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan güney Amerika ülkesi Arjantin'de 735 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, şu ana kadar 25 bin 974 kişide görüldü.

Ülkede salgınla mücadele kapsamında özel izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen sosyal izolasyon, 20 Mart'ta ilan edilmiş ve virüsün yayılma gösterdiği yerlerde 28 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dış kulak enfeksiyonunun belirtileri neler?11 Haziran 2020 Perşembe 21:30
  • "Migren tedavi edilebilir bir hastalık"11 Haziran 2020 Perşembe 21:00
  • Çocuklarda kızamık hastalığına dikkat11 Haziran 2020 Perşembe 20:35
  • ‘Corona’yla geçen altı ayın sonunda hala yanıtlanamayan altı soru11 Haziran 2020 Perşembe 17:22
  • Koronavirüsten ölüm oranı sanılandan çok daha düşük11 Haziran 2020 Perşembe 16:45
  • Meksika'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 708 Kişi Öldü11 Haziran 2020 Perşembe 14:20
  • Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19'dan Ölümler Artıyor11 Haziran 2020 Perşembe 13:40
  • Çin'de 11, Güney Kore'de 45 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi11 Haziran 2020 Perşembe 13:20
  • Brezilya'da Son 24 Saatte Kovid-19 Nedeniyle 1274 Kişi Öldü11 Haziran 2020 Perşembe 13:00
  • İtalya'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Yakınlarından Suç Duyurusu11 Haziran 2020 Perşembe 12:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti