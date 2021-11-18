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Arjantin'de binlerce kişi hükümete destek gösterisi düzenledi

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Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in çağrısıyla binlerce kişi hükümete destek olmak için sokağa çıktı.
Arjantin'de binlerce kişi hükümete destek gösterisi düzenledi

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in çağrısıyla binlerce kişi hükümete destek olmak için sokağa çıktı.

Başkent Buenos Aires'te devlet başkanlığı binası Casa Rosa'danın önünde bulunan Mayıs Meydanı'nda toplanan kalabalık Eski Devlet Başkanı Juan Domingo Peron'un 17 Kasım 1972'de sürgünden dönüşünün yıl dönümünde hükümete destek gösterisi düzenledi.

Meydanda kurulan sahnede konuşan Fernandez, muhalefetin eleştirilerine cevap verdi ve "Zafer, kazanmak değil asla pes etmemektir." dedi.

Pazar günü iktidar kanadının oy kaybettiği parlamento seçimlerine değinen Fernandez, "Bize verilen mesajı aldık. Yapacak çok şey var, buna şüphem yok ve bu hükümetin yaptıklarından daha fazlasını yapmasını bekleyen de çok kişi var." ifadelerini kullandı.

Fernandez, gelecek genel seçimler için "2023'te kesin bir zafer elde etmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Muhalefete yaptığı çağrının karşılığını bulmaması üzerine Fernandez, "(Eski Devlet Başkanı Mauricio) Macri, eğer konuşmak istemiyorsa, kendi arkadaşlarıyla kalıp ticaret yapsın." dedi.

Hükümetin oy kaybettiği seçimlerin ardından kutlama gösterisi yapması muhalefetin eleştirilerine neden olmuştu.

Arjantin'de "Peronist Militanlık Günü"

Arjantin'in adına siyasi akımların oluşturulduğu Devlet Başkanı Peron, 1955'te hükümetine düzenlenen darbenin ardından İspanya'ya sürgüne gönderilmiş ve 17 Kasım 1972'de Arjantin'e dönmüş ve 1973'te düzenlenen seçimleri yüzde 61 oy alarak kazanmıştı.

Ülkede, mevcut hükümet de dahil, Peronizm görüşünü benimseyen kesimler her yıl 17 Kasım'ı, "Peronist Militanlık Günü" olarak kutluyor.

Arjantin'de çeşitli dallara bölünmüş politik bir akım olarak yaklaşık 80 yıldır ülke siyasetinde yer alan Peronizm (Peronculuk), sosyal adalet ve milliyetçilik anlayışıyla, eski Devlet Başkanı Juan Domingo Peron'a ithafen kuruldu.

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