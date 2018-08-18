  • BIST 88.735
  • Altın 229,592
  • Dolar 6,0368
  • Euro 6,8881
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

» »
Arjantin’de yeni doğum yapmış bir polis memurunun açlıktan ağlayan 8 aylık bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı.
Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin'de annesinden ayrı kalan ve açlıktan ağlayan 8 aylık bir bebeği gören yeni doğum yapmış Celeste Ayala isimli polis memuru, hastane çalışanlarının iş yoğunluğu sebebiyle bebekle ilgilenemediklerini fark etti. Bunun üzerine aç olan bebeği emzirmek istediğini söyleyerek, hastane çalışanlarından izin aldı. Daha sonra ise açlıktan ağlayan bebeği emzirerek karnını doyurdu.

celeste-ayala-isimli-polis-memuru-cok-duygulandirdi.jpg

İNSANLARI DUYGULANDIRDI!

Fotoğrafının başka bir memur arkadaşınca çekilip sosyal medyadan paylaşılması üzerine olay dünyanın pek çok farklı yerindeki insanları duygulandırdı. Sosyal medyada fotoğrafını paylaşan memur arkadaşı ise “Hiç tereddüt etmedin, annesi gibi davrandın, hastane yönetimi gibi kirinden ve kötü kokusundan rahatsız olmadın. Bu her gün karşılaşılan bir davranış değil” ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI

Polis memurunun yayınladığı gönderi 95 bin defa paylaşılırken, memurun kurumundan da destek ve tebrik mesajı geldiği öğrenildi. Öte yandan açıklanmayan bir sebepten dolayı annesinden adli kararla ayrılan söz konusu bebek ve ablasının iyi olduğu ve halalarına teslim edildiği açıklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Karısına kızdı, eve ucakla kamikaze yaptı14 Ağustos 2018 Salı 11:20
  • Eşi, Donald Trump'tan boşanmak için gün sayıyor'14 Ağustos 2018 Salı 11:05
  • Washington'da ırkçıların gösterisine sadece 20 kişi katıldı13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:43
  • Son Dakika: Beyaz saray çelik ürünlerine gümrük artırımına yarın başlayacak12 Ağustos 2018 Pazar 17:55
  • İnanılmaz hırsızlık: Havalimanından uçak çaldı, F-15'ler peşine düştü11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:43
  • 'Hitler haklı' dedi, Cumhuriyetçi Parti'nin Missouri adayı seçildi10 Ağustos 2018 Cuma 13:50
  • Oscar ödüllerine 'Populer Film' kategorisi geliyor09 Ağustos 2018 Perşembe 12:53
  • Arjantin'de meclis kürtajla ilgili yasa tasarısını reddetti09 Ağustos 2018 Perşembe 12:47
  • Timsah ve jaguarın nehirde tutuştuğu kavga görüntülendi (video)09 Ağustos 2018 Perşembe 09:09
  • Trump açıklama yaptı dolar gene uçtu!07 Ağustos 2018 Salı 13:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti