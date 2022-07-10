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Arjantin'de büyük kafalı ama küçük kollu yeni bir dinozor keşfedildi

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Arjantin'de bir grup bilim insanı, çok büyük bir kafası ama boyutlarına göre küçük kolları olan yeni bir yırtıcı dev dinozor keşfettiklerine inanıyor.
Arjantin'de büyük kafalı ama küçük kollu yeni bir dinozor keşfedildi

Keşifle ilgili Current Biology dergisinde yazan bilim insanları, daha önce bilinmeyen bir türe ait iskelet kalıntılarının Kuzey Patagonya'da çıkarıldığını belirtiyor.

Meraxes gigas adı verilen ve yaklaşık 11 metre boyundaki dinozorun kafatası 1,2 metre ama kolları sadece 60 cm uzunluğunda.

Bilim insanları, küçük uzuvların etobur dinozora hayatta kalma avantajları sağladığına inanıyor.

Araştırmayı kaleme alan Juan Canale, "Orantısal olarak küçük olan bu kolların bir tür işlevi olduğunu düşünüyorum. İskelette büyük kas girişleri ve tam gelişmiş göğüs kemerleri görülüyor, yani kollarda güçlü kaslar vardı" diyor ve ekliyor:

"Kollarını çiftleşme sırasında dişiyi tutmak için ya da düştükten sonra ayağa kalkarken destek olarak kullanmış olabilirler."

Araştırmanın diğer yazarı Peter Makovicky, dinozorun kollarının "kelimenin tam anlamıyla kafatasının yarısı uzunluğunda olduğunu ve ağzına kadar uzanmadığını" belirtiyor.

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