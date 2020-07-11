  • BIST 114.809
  • Altın 397,185
  • Dolar 6,8596
  • Euro 7,7623
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAAKP’li isimden Atatürk ile ilgili skandal paylaşım: Taştan adam eriyor!

Arjantin'de insanlar üzerinde Covid-19 aşı denemeleri yapılacak

» »
Arjantin'de insanlar üzerinde Covid-19 aşı denemeleri yapılacak
Arjantin'de insanlar üzerinde Covid-19 aşı denemeleri yapılacak

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech ile Covid-19 aşısı geliştirmek için ortaklık yapan ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in Yöneticisi Nicolas Vaquer ve Arjantin'de tıbbi araştırmalar yapan INFANT Vakfı yöneticileriyle görüştüğünü duyurdu.

Alberto Fernandez, aday aşının denenmesi için Arjantin'in seçilmesinden duyduğu mutluluğu belirterek, "Bu herkes için büyük bir gurur" değerlendirmesinde bulundu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, denemelerin ağustos ayında başkent Buenos Aires'te başlayabileceği ve ilk etapta 18 yaşından büyük olan ve virüsün bulaşmadığı kişiler üzerinde deneneceği belirtildi.

Türk bilim adamı Şahin, Wall Street Journal'a verdiği röportajda, aşı adayı için "Elimizdeki ilk veriler, aşı adayımızın Covid-19'dan iyileşmiş insanlarda bulunanlardan daha yüksek antikor üretebileceğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

BioNTech, mart ayının ortalarında "BNT162" isimli Covid-19 aşı adayının geliştirilmesi için Pfizer ile iş birliği anlaşması yapmıştı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de bugüne kadar 1774 kişinin ölümüne neden olan virüs, 94 bin 60 kişide görüldü.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyada salgın hastalıklar 120 yılda 110 milyon can aldı11 Temmuz 2020 Cumartesi 13:02
  • Fransa'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 30 Bini Geçti11 Temmuz 2020 Cumartesi 12:24
  • Türkiye'de Kovid-19'dan 191 Bin 883 Kişi İyileşti11 Temmuz 2020 Cumartesi 12:08
  • Sırbistan’da salgın tedbirlerinin tetiklediği protestolar, olaylı hükümet karşıtı gösterilere çevrildi11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:01
  • DSÖ, Çin’e uzman ekip gönderdi11 Temmuz 2020 Cumartesi 08:44
  • Doktoru hack’lediler, 10 bin kişinin kimlik ve sağlık bilgilerini çaldılar!10 Temmuz 2020 Cuma 22:28
  • Koronavirüs antikor araştırması sürü bağışıklığı beklentilerini boşa çıkardı10 Temmuz 2020 Cuma 22:00
  • Covid-19 salgını sırasında diş hekimine gitmek güvenli mi?10 Temmuz 2020 Cuma 21:00
  • Türkiyede berberde konuşmak yasaklandı10 Temmuz 2020 Cuma 18:37
  • Çin'in 'Kovid-19'dan daha öldürücü zatürre salgını yaşandığı' uyarısına Kazakistan'dan bir garip yalanlama10 Temmuz 2020 Cuma 18:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti