  • BIST 1.408
  • Altın 461,101
  • Dolar 7,6288
  • Euro 9,3315
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8’i yerel 19 vaka

Arjantin'de kadın cinayetine tepki gösteren kadınlar, adalet sarayını yaktı

» »
Arjantin’in Mendoza şehrinde kayıp olan ve ardından cansız bedeni bulunan 14 yaşındaki Florencia Romano’nun ölümü büyük öfkeye neden oldu.
Arjantin'de kadın cinayetine tepki gösteren kadınlar, adalet sarayını yaktı

Arjantin'de 33 yaşındaki Pablo Ramón Arancibia, sosyal medyadan tanışıp evine davet ettiği 14 yaşındaki Florencia Romano'nun katili olmakla suçlanırken, Arjantin basının da yer alan haberlere göre Romano’nun çığlıklarını duyan bir kişinin 911’i aramasına rağmen çağrısının polis tarafından reddedildiği belirtildi.

Florencia Romano’nun cansız bedeninde inceleme yapan ekipler, genç kızın cinsel saldırıya direndiğini ardından boğazının kesilerek cesedinin ateşe verildiğini tespit etti.

 

​Ülkenin birçok noktasında sokağa çıkan kadınlar Florencia Romano cinayetine tepki göstererek, polisi kadın cinayetlerine kayıtsızlıkla suçladı.

Cinayetin yaşandığı Mendoza şehrinde de sokaklara çoğu kadın yüzlerce eylemci, yürüyüşün ardından şehirdeki adliye binasını ateşe verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Biden'ın Zaferinin İptalini İsteyen Davanın Reddedilmesi Trump'ı Hayal Kırıklığına Uğrattı12 Aralık 2020 Cumartesi 14:58
  • Trump, Türk Doktor Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness Ve Beslenme Konseyine Atayacak12 Aralık 2020 Cumartesi 14:10
  • ABD’nin Türkiye’ye karşı ‘her an uygulayabileceği’ yaptırımlar neler?11 Aralık 2020 Cuma 21:32
  • ABD'de İlk Kovid-19 Aşısının Bugün Resmen Onaylanması Bekleniyor10 Aralık 2020 Perşembe 14:05
  • ABD: Pfizer aşısına yakında onay gelebilir09 Aralık 2020 Çarşamba 22:02
  • Venezuela seçimleri: Bolivarcı koalisyon zafer ilan etti09 Aralık 2020 Çarşamba 11:03
  • Dünya Barış Konseyi delegasyonundan Venezuela seçimleri açıklaması09 Aralık 2020 Çarşamba 11:02
  • Trump, Türkiye’ye yaptırım öngören 2021 Savunma Bütçesi tasarısını veto edeceğini duyurdu08 Aralık 2020 Salı 22:25
  • "Havana Sendromu"na Yönlendirilmiş Radyo Frekansları Neden Olmuş Olabilir06 Aralık 2020 Pazar 13:25
  • Nikaragua'da Çöken Altın Madeninde Mahsur Kalan İşçilerden 2'sinin Cesedine Ulaşıldı06 Aralık 2020 Pazar 12:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti