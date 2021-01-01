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Arjantin'de kadınların zaferi: Kürtaj yasallaştı

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Güney Amerika ülkesi Arjantin'de kadınlara hamileliğin ilk 14 haftasında kürtaj hakkı tanıyan yasayı onayladı. Arjantin, Katolik kuralların baskın olduğu Latin Amerika'da kürtaja onay veren ilk büyük ülke oldu.
Arjantin'de kadınların zaferi: Kürtaj yasallaştı

Arjantin'de uzun yıllardır devam eden kürtaj tartışması kadınların lehine sonuçlandı. 

Senato'da görüşülen kürtaj tasarısı büyük tartışmaların ardından 38'e karşı 29 oyla kabul edildi. 

Katolik mezhebinin baskın olduğu ülkede kürtaj yasallaşmış oldu. Yasaya göre kadınlar hamileliklerinin ilk 14 haftasına kürtaj yaptırabilecekler. 

Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in de desteklediği tasarı daha önce Temsilciler Meclisi'nden de onay almıştı. 

Tasarı, hamileliğin 14. haftaya kadar isteğe göre sonlandırılması ve gerekli tedavinin ücretsiz sağlanmasını içeriyor.

KÜRTAJ YANLISI VE KARŞITI GÖSTERİLER

Yasanın görüşüldüğü saatlerde Arjantin'de hem kürtaj yanlıları hem kürtaj karşıtları sokağa çıkmıştı. 

Buenos Aires'teki Kongre binası önünde toplanan binlerce Arjantinli içeriden gelecek sonucu bekliyordu. 

Kürtajın yasal hale gelmesini isteyen, çeşitli sosyal ve sol görüşlü siyasi gruplardan oluşan kalabalık ellerinde yeşil bezler taşıyarak tasarının onaylanması için gösteri düzenliyordu.

Tasarıya karşı çıkan, genellikle sağ görüşlü ve dini grupların oluşturduğu göstericiler ise ellerinde açık mavi bezlerle kürtajın yasallaşmasını içeren tasarıyı protesto ediyordu.

Arjantin'de sık sık tartışma konusu olan kürtajın isteğe göre serbest hale getirilmesini, sağcı ve dini kesimler "soykırım" ve "cinayet" olarak nitelerken, feminist ve sol eğilimli kesimler ise bunun yasal bir hak olduğunu savunuyor.

SONUÇ AÇIKLANDI: YEŞİLLERİN ZAFERİ

Senato'da oylamanın sonuçlanmasının ardından çoğunluğu kadınlardan oluşan binlerce gösterici Kongre binası önünde sevinç gösterileri düzenledi. 

Ayrıca kürtaja karşı olanlar da protestolara başladı. 

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