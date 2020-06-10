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Arjantin'de Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 24 Kişi Öldü

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Arjantin'de Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 24 Kişi Öldü
Arjantin'de Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 24 Kişi Öldü

Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti.

Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 24 artışla 717'ye, vaka sayısı da 1141 artarak 24 bin 761'e yükseldi.

Yaklaşık 3 aydır karantina uygulanan Arjantin'de salgının başlangıcından bu yana ilk kez bir günde binden fazla vaka kayda geçti.

Nüfusun yoğun olduğu başkent Buenos Aires Özerk Şehri 11 bin 957, Buenos Aires eyaleti de 9 bin 590 vaka sayısıyla ülkedeki toplam vaka sayısının yaklaşık yüzde 90'ının görüldüğü yerler olarak öne çıkıyor.

Arjantin, Latin Amerika'da salgına karşı erken önlen alan ve bölgede salgından en az etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

Salgınla mücadele kapsamında mart sonunda ilan edilen karantina, virüsün toplum içinde yayılmadığı yerlerde kaldırılmış ve bu bölgelerde hijyen kuralları, belirli kısıtlamalar ve sosyal mesafenin uygulanacağı açıklanmıştı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de salgınla mücadele kapsamında özel izin verilenler hariç, halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen sosyal izolasyon 20 Mart'ta ilan edilmiş ve bazı hafifletmeler uygulanarak 28 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

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