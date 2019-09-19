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Arjantin’de kriz ‘güvenli seksi’ vurdu: Prezervatif ve doğum kontrol satışları düştü

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Arjantin’de kriz ‘güvenli seksi’ vurdu: Prezervatif ve doğum kontrol satışları düştü
Arjantin’de kriz ‘güvenli seksi’ vurdu: Prezervatif ve doğum kontrol satışları düştü

Geçen yılın başından beri para birimi pezo, dolar karşısında üçte iki oranında eriyen ve yüksek enflasyonla boğuşan Arjantin’de kriz ‘güvenli seksi’ de vurdu. Ülkede fiyatları hızla artan prezervatif ve doğum kontrol haplarının satışı düştü.

Bu yıl yüzde 2.6 küçülmesi beklenen ve yüzde 50’nin üzerinde enflasyonla mücadele eden Arjantin’de eczacı ve üreticiler prezervatif ve doğum kontrol haplarının satışlarında önemli ölçüde düşüş görüldüğünü söyledi.

Ülkenin ünlü komedyenlerinden Guillermo Aquino, YouTube’da yayınlanan ‘Crisis Sexu@l’ başlıklı skecinde prezervatiflerin pahalanmasını ve bunun cinselliğe yansımalarını canlandırdı.

Skeçte bir kadın ve bir adam ‘yakınlaşıyor’ fakat adam, “Üzgünüm, sorun sende değil, sosyo-ekonomik bir durum. Pezonun değer kaybı beni mahvediyor. Bu son prezervatifim ve yıl sonuna kadar kullanabileceğim başka bir prezervatifim yok” diyerek kadınla birlikte olamayacağını anlatıyor.

Bu kara mizahın ardındaki veriler ise gerçek. Tulipán ve Gentleman prezervatif markalarının üreticisi Kopelco’nun başkanı Felipe Kopelowicz, üretimde kullanılan ara girdi malların çoğunluğunun ithal edildiğini bu yüzden de fiyatlara doğrudan etki ettiğini belirterek, “Yıl başından bu yana prezervatif fiyatları yüzde 36 yükseldi” dedi.

Ülkenin başkenti Buenos Aires’in kırsal bir kesiminden bir eczacı ise son iki ayda prezervatif satışlarının yüzde 20, doğum kontrol hapı satışlarının yüzde 25 düştüğünü belirterek, insanların fiyat sorup gittiklerini söyledi.

Arjantin Eczacılar Konfederasyonu Başkanı Isabel Reinoso fiyatlardaki artış nedeniyle kadınların doğum kontrol hapı kullanmayı bıraktığını vurgulayarak, “Her ay yaklaşık 144 bin kadın doğum kontrol hapı almayı bırakıyor” dedi.

2018’de Türkiye’de sadece 3.5 milyon prezervatif satıldı

İstenmeyen hamileliğin ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi konusunda faliyet gösteren DKT International’ın verilerine göre 2018 yılında Türkiye’de toplam 3 milyon 532 bin 389 prezervatif satıldı. Korunmasız ilişki sonrası tercih edilen ertesi gün hapı satışı ise 61 bin 212 olarak kayda geçti.

Türkiye’de de prezervatif fiyatlarında son yıllarda bir artış gözlemlendi. Tüm marketlerde bulunan bazı markaların 10’lu paketlerinin fiyatları ortalama 30 ila 60 lira arasında değişiyor.

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