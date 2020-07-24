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Arjantin'de milletvekilleri ve senatörlerin maaşlarının askıya alınması 180 gün daha uzatıldı

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Arjantin'de milletvekilleri ve senatörlerin maaşlarının askıya alınması 180 gün daha uzatıldı
Arjantin'de milletvekilleri ve senatörlerin maaşlarının askıya alınması 180 gün daha uzatıldı

Arjantin'de geçen yıl aralık ayının sonunda ekonomik kriz nedeniyle kararlaştırılan senatörlerin ve milletvekillerinin maaşının askıya alınması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 180 gün daha uzatıldı.

Arjantin Kongresi’nin üst kanadı Senatörler Meclisi ile alt kanadı Milletvekilleri Meclisi’nde onaylanan kararnameyle, Kovid-19 salgının derinleştirdiği ekonomik kriz nedeniyle 27 Aralık 2019'da kararlaştırılan senatör ve milletvekillerinin maaşlarının askıya alınması kararı 180 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Kararnamede, "Arjantin'de salgının neden olduğu ekonomik kriz nedeniyle devlet, halkın tamamının asgari bir gelir elde etmesini ve gıdaya erişmesini garanti altına almak, istihdamın korunmasını sağlamak ve şirketlerin batmasının önüne geçmek amacıyla bir dizi acil durum önlemi almıştır" ifadesine yer verildi.

Senatörlerin ve milletvekillerinin maaşının askıya alınması geçen Aralık'ta emeklilik, sosyal ve kamu hizmetleri alanlarında düzenlemeler içeren Sosyal Dayanışma Kanunu kapsamında kararlaştırılmıştı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, son yıllarda Kovid-19 salgınıyla daha da derinleşen ekonomik krizin içinde bulunuyor.

Hükümet, bir yandan özel alacaklılara olan borçları yapılandırmakta zorluk çekerken diğer yandan Arjantin pesosu yabancı para karşısında ciddi değer kaybı yaşıyor.

Ülkede 20 Mart'ta salgınla mücadele kapsamında ilan edilen ve ülkenin büyük bir kısmında kaldırılmasına rağmen başkent ve çevresinde devam eden karantina nedeniyle, Ulusal İstatistik ve Sayım Enstitüsü (INDEC) verilerine göre, ekonomik faaliyet geçen yılın aynı dönemine oranla mayıs ayında yüzde 20.6, nisan ayında ise yüzde 26.3 düştü.

Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde Uluslararası Para Fonu (IMF) tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.

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