Arjantin'de otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü

Arjantin'in Mendoza eyaletinin başkenti Mendoza'da bir otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin Sağlık Bakanı Claudia Najul, dans okulundan dönen öğrenci, ebeveyn ve eğitmenleri taşıyan otobüsün devrildiğini açıkladı.

Najul, ilk belirlemelere göre, kazada otobüs şoförünün de aralarında olduğu 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını söyledi.

Kazazedeler, yerel medyaya yaptıkları açıklamada, 50 yolcusu olan otobüsün şoförünün yüksek hız nedeniyle virajı alamayarak devrildiğini iddia etti.