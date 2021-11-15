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Arjantin'de parlamento seçimleri muhalefeti sevindirdi

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Arjantin'de düzenlenen parlamento seçimlerinde eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğini ettiği muhalif Değişim için Birlikte (Juntos) ittifakı, ülkenin başlıca eyaletlerinde iktidar ittifakını geride bıraktı.
Arjantin'de parlamento seçimleri muhalefeti sevindirdi

Arjantin'de düzenlenen parlamento seçimlerinde eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğini ettiği muhalif Değişim için Birlikte (Juntos) ittifakı, ülkenin başlıca eyaletlerinde iktidar ittifakını geride bıraktı.

Sandıkların yüzde 98'inden fazlasının açıldığı seçimlerin ilk sonuçlarına göre, Juntos ittifakının senatör adayları yüzde 46, milletvekili adayları yüzde 42 oy alırken, Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in öncülüğünü ettiği Herkesin Cephesi (Todos) ittifakının senatör adayları yüzde 27,53, milletvekili adayları yüzde 33,50 oranında oy aldı.

Böylece ülkede Peronizmin temsilcisi Todos ittifakı, Senato'daki çoğunluğu kaybetti. Mutlak çoğunluğun bozulduğu Senato'da Todos'un sandalye sayısı 41'den 35'e gerilerken, Juntos'un sandalye sayısı 25'ten 31'e yükseldi.

Arjantin'de demokrasinin yeniden inşa edildiği 1983 yılından bu yana, ilk kez Peronizm, Senato'da üstünlüğü kaybetmiş oldu.

Ülkede çeşitli dallara bölünmüş politik bir akım olarak yaklaşık 80 yıldır Arjantinsiyasetinde yer alan Peronizm, sosyal adalet ve milliyetçilik anlayışıyla, eski Devlet Başkanı Juan Domingo Peron'a ithafen kuruldu.

Temsilciler Meclisinde ise Todos'un milletvekili sayısı 118'e düştü, Juntos'un ise milletvekili sayısı 116'ya, sol görüşlü muhalif milletvekillerinin sayısı ise 4'e yükseldi.

Ülkenin en kalabalık ve seçimin en belirleyici eyaleti Buenos Aires'te Juntos'un milletvekili adayı Diego Santilli yüzde 39,81, Todos'un adayı Tolosa Paz yüzde 38,52, Özgürlük İleri ittifakı lideri ve adayı Jorge Luis Espert yüzde 7,51, Sol Cephe ve İşçiBirliği ittifakı öncüsü ve adayı Nicolas del Cano ise yüzde 6,82, Seninle İlerleyelim (Vamos con Vos) ittifakı lideri ve adayı Florencio Randazzo yüzde 4,37 ve Ülkem için Değerler Partisi lideri ve adayı Cynthia Hotton ise yüzde 2,94 oranında oy aldı.

Arjantin'de kayıtlı 34 milyondan fazla seçmen, parlamento seçimlerinde, ülkenin 8 eyaletinden Kongre'nin üst kanadı Senatonun 72 üyesinden 24'ü ile ülke çapında yapılan Temsilciler Meclisini oluşturan 257 milletvekilinden 127'sini belirlemek için oy kullandı.

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