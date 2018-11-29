Arjantin'de Suudi Veliaht Prens'e soruşturma için ilk adım atıldı

G20 zirvesi için Arjantin'e giden Suudi Veliaht Prens bin Selman hakkında soruşturma açılması için ilk adım atıldı. Arjantin'de yasalar insanlık suçlarına yönelik uluslararası yargılamaya izin veriyor.

G20 Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Arjantin'de İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında yaptığı suç duyurusuyla ilgili ilk adım atıldı.

Başvuruyu değerlendiren Arjantinli federal yargıç Ariel Lijo, başka kurumların Suudi Veliaht Prens hakkında inceleme yapıp yapmadığının tespit edilmesi yönünde savcılıktan gelen talebi kabul etti. Veliaht Prens hakkında henüz resmi bir soruşturma başlatılmış değil.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, G20 Zirvesi’ne katılacak isimler arasında yer alan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkede yargılanması için suç duyurusunda bulunmuştu. Örgüt, prensi Yemen'de işlenen savaş suçlarından ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu tutuyor.

Arjantin'de yasalar, başka ülkelerde işlenmiş insanlık suçları hakkında hukuki işlem başlatılmasına olanak veriyor. Ancak, dava açılsa bile Buenos Aires'teki mahkemeden Veliaht Prens hakkında kısa bir süre içerisinde karar çıkması beklenmiyor. Mahkemenin bir karar alabilmesi için Yemen, Türkiye ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden bilgi talebinde bulunması gerekiyor.

HRW: Kimse hukukun üzerinde değil

Mahkemenin kararının ardından bir yazılı açıklama yapan İnsan Hakları İzleme Örgütü, "Arjantin yargısının resmi bir soruşturma için adım atması Muhammed bin Selman gibi güçlü insanların dahi hukukun üzerinde olmadığı konusunda açık bir mesaj göndermektedir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İtibarını geri kazanma çabasında olan prensle ilgili şüpheler var ve dünya liderleri savaş suçu ve işkence suçlamasıyla soruşturma altında olan biri ile fotoğraf çektirirken iki kez düşünmek zorunda kalabilir"

Suudi Veliaht Prens, Arap ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Çarşamba günü Buenos Aires'e gitmişti. Prens, onlarca polis tarafından korunan Suudi temsilciliğinde kalıyor. Kaşıkçı cinayetine ilişkin CIA'in hazırladığı raporda cinayet talimatının Veliaht Prens'ten geldiği sonucuna yer verildiği öne sürülmüştü.