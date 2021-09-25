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Arjantin'de yüzlerce kişi iklim değişikliğine dikkati çekmek için yürüdü

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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yüzlerce kişi, iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi çevresel problemlere karşı harekete geçilmesi için protesto düzenledi.
Arjantin'de yüzlerce kişi iklim değişikliğine dikkati çekmek için yürüdü

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yüzlerce kişi, iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi çevresel problemlere karşı harekete geçilmesi için protesto düzenledi.

Buenos Aires'in merkezindeki devlet başkanlığı binası Casa Rosada'nın önünde bulunan Mayıs Meydanı'nda, çeşitli grupların çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, Ulusal Kongre binasına kadar yürüdü.

Çoğunluğu gençlerden oluşan göstericilerden bazıları çevre kirliliğine dikkat çekmek için plastik çöplerden yaptıkları kostümleri giyerken, bazıları da karbon emisyonunun azaltılmasına gönderme yapmak için yüzlerine siyaha boyadı.

 

Arjantin'de yüzlerce kişi iklim değişikliğine dikkati çekmek için yürüdü

 

Ellerinde "Çevresel adalet sosyal adalettir" yazılı pankart taşıyan göstericiler, ayrıca "Başka gezegen yok", "Evimizi yakıyorlar" ve "Sahte çözümlere artık yeter" yazılı dövizler de taşıdı.

Öğleden sonra başlayan gösteri, akşam saatlerine kadar sürdü.

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