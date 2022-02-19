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Arjantin'deki Orman Yangınlarında 785 Bin Hektardan Fazla Alan Zarar Gördü

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Arjantin'in kuzey doğusundaki Corrientes eyaletinde ocak ayının ortasından bu yana devam eden orman yangınlarında 785 bin hektardan fazla alanın tahrip olduğu açıklandı.
Arjantin'deki Orman Yangınlarında 785 Bin Hektardan Fazla Alan Zarar Gördü

Arjantin basınında çıkan habere göre, Ulusal Tarım Teknolojisi Enstitüsü (INTA) uzmanlarının hazırladığı raporda ülkenin Paraguay ve Uruguay sınırında yer alan Corrientes eyaletinde bir ayı aşkın süredir kırsal alanlarda devam eden yangınlarda 785 bin 238 hektar alanın yangınlardan etkilendiği belirtildi.

Raporda, yangınlar nedeniyle tahrip olan alanın, eyaletin yüzölçümünün yaklaşık yüzde 9'una tekabül ettiği ve 7 ila 16 Şubat arasında yangının ilerleme hızının günde neredeyse 30 bin hektara ulaştığı ifade edildi.

Arjantin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Juan Cabandie, Arjantin resmi haber ajansı TELAM'ye yaptığı açıklamada, bölge için yağmurlu hava tahminlerinin bulunduğunu ve bunun yangınlarla mücadeleye yardımcı olabileceğini söyledi.

Cabandie, "Uydu verileri, pazartesi için yangınların olduğu bölgede birkaç gün sürecek yağmurun gelebileceğini gösteriyor. Bu yardımcı olabilir ancak Corrientes'te aktif olan yangınların bir kısmını söndürmek veya en azından sınırlamak için yeterli olup olmayacağını bilmiyoruz." dedi.

Çok sayıda ekibin yangınlarla mücadele ettiğine dikkati çeken Cabandie, "Bölgedeki lojistik sıkıntılar ile yakıt eksikliğinin yanı sıra yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle bazı endişeler mevcut." diye konuştu.

Corrientes eyaletinde devam eden yangınlar, kırsal alanların yanı sıra tarım gelirine ciddi bir ekonomik darbe vururken, bölge yaşayan hayvanların da zarar görmesine neden oldu.

Yangınlar nedeniyle çok sayıda hayvan telef olurken, sosyal medyada hayvanların yangınlar nedeniyle yaşadığı yeri bırakarak kaçtığı görüntüler paylaşıldı.

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