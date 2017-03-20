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Arka Sokaklar’da şok üzerine şok

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Arka Sokaklar’da şok üzerine şok
Ekranların uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı hayranlarını şoke etti. Mesut vuruluyor, Hüsnü ise kalp krizi geçiriyor.

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘ Arka Sokaklar’ın 24 Mart Cuma günü yayınlanacak olan 434. bölüm fragmanı yayınlandı. Mesut komiser teröristlerin eline düşen oğlunu kurtarırken vuruluyor. Hüsnü komiser de kızının gizlice evlendiğini görünce kalp krizi geçiriyor.

RIZA BABA’NIN EKİBİNDE KARA BULUTLAR DOLAŞIYOR

‘Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde hem Mesut komiserin hem de Hüsnü komiserin durumu kritik. Adeta Rıza Baba’nın ekibinde kara bulutlar dolaşıyor. Oğlunu kurtarmaya çalışan Mesut komiser teröristler tarafından vuruluyor.

HÜSNÜ KOMİSERİN KIZI GİZLİ GİZLİ EVLENİYOR

Hüsnü komiserin kızı Zeliş ailesinden gizli gizli evleniyor. Nikahı basan Hüsnü komiser kızının bu hareketine dayanamayıp kalp krizi geçiriyor.

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