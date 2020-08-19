Arkadaşını şarap açacağı ile yaralayan şahsın cezası belli oldu

Dikmen’de Lavinyum Sitesinde ev arkadaşını şarap açacağı ile yaralayan Tosin Martins Moneyin tu--dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Enver Kasap, duruşmada zanlı hakkındaki olguları aktardı.

Kasap, 16.08.2020 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Dikmen’de Lavinyum Sitesinde bulunan ikametgah içerisinde, zanlını ve Ayodele Oluwadamılola Igıowoyo arasında maddi konular yüzünden tartışma çıktığını söyledi. Kasap, çıkan tartışma sonucunda zanlının tasarrufundaki bulunan ağız uzunluğu 7 cm şarap açacağını, Ayodele Oluwadamılola Igıowoyo'nun sol koluna saplayıp, 4,5 cm derinliğinde, sol kürek kemiği arkasına sokup 4,5 cm derinliğinde kesi oluşmasına neden olduğunu belirtti. Kasap, Olayda yaralanan Ayodele Oluwadamılola Igıowoyo’nın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındığını ifade etti. Polis, iki gün tedavi gören yaralının dün itibari ile taburcu olduğunu belirtti.

Kasap, zanlı ile yaralanın 2018 yılından beri aynı ev arkadaşı olduklarını, şikayetin geri çekildiğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.