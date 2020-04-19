Arkadaşını, verdiği 300 lira borcu ödemediği için öldürmüş

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde arkadaşı İbrahim Özmen’i (25) tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan O.Y. (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O. Y., ifadesinde 300 lira borcunu ödemediği için Özmen’le tartışıp öldürdüğünü söyledi.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde arkadaşı İbrahim Özmen’i (25) tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan O.Y. (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O. Y., ifadesinde 300 lira borcunu ödemediği için Özmen’le tartışıp öldürdüğünü söyledi.

O. Y. ve Özmen, önceki akşam Belediye Kent Meydanı’nda buluştu. İkili arasında, borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ikilinin arasında kovalamaca başladı. O. Y., yaklaşık 100 metrelik kovalamacanın ardından Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir binaya girmeye çalışan Özmen’i kapıda yakaladı ve üzerindeki ruhsatsız tabancayla başına ateş etti. Özmen, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan O.Y., kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan O. Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O.Y’nin, savcılıktaki ifadesinde, Özmen’e bir süre önce 300 lira borç verdiğini, buluştuklarında borcunu ödemesini istediğini, ödemeyince de tartıştıklarını söylediği belirtildi.

Özmen’in cenazesi, Kahramankazan’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.