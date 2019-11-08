Arkadaşlarının ‘şaka’ diye makatına kompresörle hava bastığı genç hastanelik oldu

Selendi Sanayi Sitesi’nde staj yaptığı işyerine giden 17 yaşındaki lise öğrencisi Hikmet Y., lastiği patlayınca arkadaşının babasının dükkanına girdi.

Lastik tamir edilirken, Hikmet Y. ve iki arkadaşı sohbet etmeye, ardından da güreşmeye başladı. Bir arkadaşı, Hikmet Y.’nin üzerindeki tozu kompresörle temizlemek istedi. Daha sonra ucuna basıncı artırmak için 5 santimetrelik bir aparat taktı.

Ancak iddiaya göre arkadaşları ‘şaka’ amacıyla Hikmet Y.’yi yere yatırarak makatına kompresörle hava bastı. Vücudu basılan hava nedeniyle şişen ve iç organları zarar gören Hikmet Y. fenalaştı.

Yedi saat ameliyat

Selendi Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuk, ilk müdahalenin ardından durumu ağır olması nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi.

Bağırsakları ve diğer iç organlarının bazıları zarar gören Hikmet Y., yaklaşık yedi saat süren ameliyata alındı. Ameliyatın ardından dört günü yoğun bakımda olmak üzere 20 gün hastanede yatarak tedavi gören Hikmet Y.’nin mesanesi bir torba ile dışarı alınarak taburcu edildi.

Hikmet Y. ve yakınlarının şikayetçi olması üzerine, gencin arkadaşları E.K. ve N.K. polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

‘Ellerimi tuttular’

Hikmet Y., arkadaşlarının şakayı abartarak ‘eşek şakası’na çevirdiğini belirterek şunları ifade etti: “Hastaneye kaldırıldığım sırada, kompresörle makatıma hava basan arkadaşım E.K., ifademde ‘Tost yedim zehirlendim, de. Hava bastığımı söyleyip benim başımı yakma’ dememi söyledi. Ama ben kendilerinden şikayetçi oldum. Biri elimi tutarken, diğeri zorla hava bastı. Yaptıklarının cezasını çekmelerini istiyorum. Asker olmak istiyordum, hayallerim yıkıldı. Gençliğimi yaktılar. Ben bunları yaşarken onlar elini kolunu sallayarak dışarda geziyorlar. Onları öyle gördükçe psikolojim daha da bozuluyor.”

‘Yapanlar elini kolunu sallıyor’

Anne Dudu Y. şu ifadeleri kullandı: “Bugün benim çocuğuma bunu yapanlar, yarın başkalarının çocuğuna da yapar. Olayın sorumluları rahatça ortalıkta gezerken, benim çocuğumun hayatı bitti. Oğlum artık okuluna gidemiyor, eskisi gibi dışarı çıkıp, gezip, dolaşamıyor.”

Adalet isteyen baba Kamil Y., “Hayvanların bile hakkı varken benim oğlumun yok mu? Oğlumu bu hale getirenler neden serbest? Neden tutuklanmıyor” diyerek tepki gösterdi.