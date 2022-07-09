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Arkalarında çöplerini bıraktılar

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Arkalarında çöplerini bıraktılar
Arkalarında çöplerini bıraktılar

Bayram tatili nedeniyle Gazimağusa Halk Plajına akın insanlardan geriye çöpler kaldı.

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar güzel vakit geçirirken çevreyi unutup, çöpleriyle büyük bir kirlilik meydana getirdiler.

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