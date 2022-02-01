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Arkeologlar 2 Bin Yıllık Cam Kâse Buldu

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Arkeologlar 2 Bin Yıllık Cam Kâse Buldu
Arkeologlar 2 Bin Yıllık Cam Kâse Buldu

Hollanda'nın Nijmegen kentinde bir kazıda çalışan arkeologların çok iyi korunmuş, 2 bin yıllık mavi cam kâseyi geçen yılın sonlarında ortaya çıkardıkları bildirildi.

Avuç içi büyüklüğündeki çanağın yüzyıllarca yeraltına gömülmüş olarak hayatta kaldığı, çok az aşınma ile mükemmel bir şekilde bozulmadan varlığını koruduğu belirtildi.

ARTNews'ten Francesca Aton'un haberine göre, araştırmacılar, şehrin Winkelsteeg ticaret bölgesinde yürütülen planlı bir konut geliştirme projesi öncesinde geçen hafta kâsenin keşfini duyurdu.

Kâse, dikey çizgili desenleriyle ayırt ediliyor. Arkeolog Pepijn van de Geer, "Desenler kase üzerinde sıvı haldeyken çizilmiş. Metal oksit, kasenin mavi renge bürünmesine neden olmuş” dedi.

Kâsenin oluşturulduğu sırada, Romalıların Nijmegen ve civarında askeri kamp kurduğu, kentin de Roma'nın Hollanda topraklarındaki ilk şehri olduğu tahmin ediliyor.

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