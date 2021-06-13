Arkeologlar, Bin Yıldır Bozulmamış Tavuk Yumurtası Buldu: Yumurta 'Yanlışlıkla' Kırıldı

İsrail'de bir grup arkeolog, yaklaşık bin yıl boyunca kırılmadan saklanmayı başarmış bir tavuk yumurtası buldu. Bir foseptikte bulunan yumurta, bin yıl boyunca insan dışkısının onu koruması sayesinde kırılmadan ve bozulmadan kalabilmiş. Ancak yumurtanın s

İsrail'de bir grup arkeolog, yaklaşık bin yıl boyunca kırılmadan saklanmayı başarmış bir tavuk yumurtası buldu. Bir foseptikte bulunan yumurta, bin yıl boyunca insan dışkısının onu koruması sayesinde kırılmadan ve bozulmadan kalabilmiş. Ancak yumurtanın sonu bulunduktan sonra pek de mutlu olmadı.

İsrail Eski Eserler Kurumu bünyesinde çalışan bir grup arkeolog, Yavneh antik kentinde yürütülen bir çalışma esnasında bin yıldır kırılmadan ve bozulmadan korunabilmiş bir tavuk yumurtası buldular. Bin yıldır kendini korumayı başaran yumurta, bir anlık dikkatsizlik sonucu çatladı. Ekip hızlı davranarak laboratuvar ortamında yumutanın çatlağını onardı.

Yumurtayı bulan arkeologlar, normal koşullarda marketlerde kartonlarda muhafaza edilen yumurtaların bile ömürlerinin son derece kısa olduğunu ve bin yıldır bozulmadan kalmış bir yumurta bulmanın oldukça şaşırtıcı olduğunu söylüyor. Aynı zamanda kazı çalışmalarında yumurta kabukları bulmak aslında oldukça yaygın bir durum olarak ifade edilse de bütün bir yumurta bulmak son derece nadir bir durum olarak nitelendiriliyor.

İnsan dışkıları ile kaplanması, yumurtayı korumuş:

Araştırma ekibine göre bir foseptik çukurunda bulunan yumurta oraya ya yanlışlıkla düştü ya da yerleştirildi. Ardından burada dışkı ile kaplanması sayesinde korundu ve çürümesi bu sayede engellendi.

Yumurta çatladıktan sonra içerisindekiler dağıldı. Ancak neyse ki çatlamasına rağmen bir kısmı korunan yumurtanın sarısı, üzerinde yapılacak araştırmalar için muhafaza ediliyor. Uzmanlar, yumurtanın sarısı üzerinde DNA analizleri yapacak. Ayrıca kabuğu da onarılan yumurta laboratuvarda saklanacak.

Bölgede yeni bir yaşam alanı çalışmaları başlamadan önce kontrol amaçlı yürütülen kazılarda yumurta dışında ayrıca kemik oyuncak bebekler ve gaz lambası gibi farklı eşyalar da bulundu. Kemik oyuncak bebekler, bulguların ait olduğu döneme dair sık rastlanan kalıntılar arasında yer alıyor. Abbasiler dönemine ait olduğu tespit edilen bu gaz lambasının ise kazıdaki bulguların tarihlendirilmesine yardım ettiği söyleniyor.