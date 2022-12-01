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Armağan Çağlayan, 4,5 saatlik ameliyatın ardından açıklama yaptı

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Akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından dün ameliyat olan yapımcı Armağan Çağlayan, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Çağlayan, "Kitle kanser çıktı" dedi.
Armağan Çağlayan, 4,5 saatlik ameliyatın ardından açıklama yaptı

Armağan Çağlayan geçen günlerde Instagram hesabından yaptığı açıklamayla “Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı” demişti.

Alınan biyopside hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren Çağlayan, “Selamlar… Perşembe günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere. Herkese her şey için çok teşekkürler… Sevgiler” ifadelerini kullanmıştı.

“KİTLE KANSER ÇIKTI”

Dün ameliyat olan Çağlayan, durumuna ilişkin şu bilgiyi verdi:

“4,5 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki doktorlarım peşimi bırakmadı ve çok erken evrede yakaladı hastalığımı. Şimdi kemoterapi olup olmayacağımı pataolojiden gelecek sonuç belirleyecek. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra ‘Size Anlatacaklarım Var’ turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak, İstanbul ve Ankara’da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım. Herkese sevgiler saygılar.”

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