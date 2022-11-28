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Armağan Çağlayan'dan hastalığının durumuna ilişkin açıklama

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Akciğer kanserine yakalanan yapımcı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Çağlayan, çarşamba günü akciğerindeki kitlenin alınacağını söyledi.
Armağan Çağlayan'dan hastalığının durumuna ilişkin açıklama

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan geçen hafta sosyal medya hesabından kansere yakalandığını duyurmuştu. Akciğerinde kitle tespit edildiğini söyleyen Çağlayan, “Önümüzdeki hafta tedavi sürecine başlayacağım” demişti.

Çağlayan, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaparak son durumu hakkında bilgi verdi.

“LENFLERİM TEMİZ ÇIKTI”

Armağan Çağlayan, “Perşembe günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere. Herkese her şey için çok teşekkürler, sevgiler” ifadelerini kullandı.

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