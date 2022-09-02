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Armut, nektarin ve üzümde zehir!

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Tarım Dairesi 26 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Armut, nektarin ve üzümde zehir!

Tarım Dairesi'nden yapılan açıklama şöyle:

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 40 numunede 38 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanılmıştır.

Svs Tic Ltd. ait Armut’da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Köşe Tic. Ltd. ait Nektarin’de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerde 10 numuneden 9 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Serhatköy sakini Hüseyin Yırık’a ait Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

 

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