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Armut ve domateste limit üstü kalıntı!

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Tarım Dairesi, bu haftaki analizlerde, ithal ve yerli ürünlerde birer numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.
Armut ve domateste limit üstü kalıntı!

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, 2-8 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler çizelgesinde değerlendirildiği kaydedildi.

Analize tabi tutulan 44 ithal üründen 43’ü temiz çıkarken, 1 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği; Non Foods’a ait Armut S.M.'de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmaların isteği üzerine imha edildiği kaydedildi.  

Yerli ürünlerde ise 31 numunenin 30’u temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandığı belirtilen açıklamada, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Mağusa'da Hatun Irmak’a ait domatesin hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu bildirildi. 

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