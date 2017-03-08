Arnavut Burnu açıklarında 24 suriyeli mülteci tespit edildi

Arnavut Burnu açıklarında, Mersin’den geldikleri iddia edilen 24 Suriyeli mültecinin bulunduğu bir sürat botu tespit edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 8’i erkek, 11’i kadın beşi çocuk ve biri bebek olan mültecilerin, 2 bin dolar karşılığında “bir Türk tarafından” Arnavut Burnu açıklarına getirildiğini öne sürdü.

Haberde, mültecilerin Hirsofu karakoluna götürüldükleri, kayıt altına alındıkları ve gerekli yardımların sağlanmasının akabinde, “Kokkinotrimithia”daki (Koçinotrimitya) mülteci misafirhanesine götürüldükleri kaydedildi.

Gazete, 24 mültecinin arasında, daha önce Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan girip sınır dışı edilen 2 mültecinin bulunduğunu ve bu kişilerin yeniden sınır dışı edileceğini yazdı.