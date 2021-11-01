Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan "Kosova İle Birleşme" Mesajı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama "Büyük Arnavutluk'un" mümkün olduğunu açıkladı. Rama, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşmemesi durumunda Kosova ile Arnavutluk’un birleşme olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Alman medyasına verdiği mülakatta Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlar politikasına ilişkin soruları yanıtladı.

Kosova ile birleşme ihtimalini değerlendiren Rama, bunun AB'ye üye olunmaması durumda daha yüksek bir ihtimal olduğunu söyledi.

Sınır değişikliği meselesi

Balkanlarda sınır değişiklikleri konusu, Slovenya Başbakanı Janez Janşa tarafından hazırlandığı iddia edilen gizli taslak ile yeniden gündeme gelmişti.

AB Komisyonu tarafından varlığı yalanlanan belgede, Kuzey Makedonya’nın bir bölümü ve Kosova’nın Arnavutluk ile birleşmesinin öngörüldüğü iddia edilmişti.