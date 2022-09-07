  • BIST 3.415,09
  • Altın 998.13
  • Dolar 18.225
  • Euro 18.0692
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKACoronada bir ilk! Solunabilir Aşıya Onay Verildi

Arnavutluk, İran ile diplomatik ilişkileri kesiyor

» »
Arnavutluk, temmuz ayında dijital altyapılarına gerçekleştirilen siber saldırı eylemine cevap olarak İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verildiğini bildirdi.
Arnavutluk, İran ile diplomatik ilişkileri kesiyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntülü mesajda, hükümetin İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Derinlemesine yaptıkları soruşturmanın, “ülkesine yönelik gerçekleştirilen siber saldırganlığın İran İslam Cumhuriyeti tarafından yapıldığına ve desteklendiğine dair inkar edilemez kanıtlar” sağladığını kaydeden Rama, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçtiğimiz 15 Temmuz’da ülkemiz, Arnavutluk Cumhuriyeti hükümetinin dijital altyapısının imhası, kamu hizmetlerinin felç edilmesi ve hükümet sistemlerinden veri ve elektronik iletişim bilgilerinin çalınmasını hedefleyen ağır bir siber saldırının hedefi oldu. Saldırı amacına ulaşamadı. Saldırganın hedefledikleriyle karşılaştırıldığında zararlar küçük olarak değerlendirilebilir. Sistemler geri yüklendi ve hiçbir şey geri dönüşü olmayacak bir şekilde kaybolmadı.”

Arnavutluk Bakanlar Kurulunun, İran İslam Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerin derhal kesilmesine karar verdiğini aktaran Rama, bunun İran Büyükelçiliğine resmi bir nota ile iletildiğini, güvenlik personeli de dahil olmak üzere tüm diplomatik ve teknik-idari personelin 24 saat içinde Arnavutluk Cumhuriyeti topraklarından ayrılmasının talep edildiğini kaydetti.

İran'ın Arnavutluk'a yönelik siber saldırı için dört grubu angaje ettiğini belirten Rama, “Bunların arasında uluslararası siber terörizmin en kötü şöhretli gruplarından biri olan ve daha önce İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Kıbrıs’a (Rum Kesimi) gerçekleştirilen siber saldırılarının fail veya ortak faillerinden biriydi. Stratejik ortaklarımızı, NATO’daki ortaklarımızı ve bazı dost ülkeleri bilgilendirerek, ülkemize yönelik saldırganlığın kaynağını kanıtlayan soruşturmanın itiraz edilemez sonuçlarını da paylaştık” diye konuştu.

ABD’DEN AÇIKLAMA

Rama, hiç arzu edilmeyen ancak tamamen zorunlu bir şekilde aldıkları bu aşırı önlemin, siber saldırının ciddiyeti ve tehlikesiyle tam orantılı olduğunu, çünkü bu saldırının ülkesindeki kamu hizmetlerini felç etmek, sistemlerin silinmesini ve devlet verilerini silmek, hükümet sistemi içerisindeki elektronik iletişimleri çalmak ve ülkede güvensizlik ve kaosu kışkırtmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

Arnavutluk Başbakanı, görüntülü mesajında, siber saldırının nedeni hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Bu arada ABD'den de olayla ilgili tepki geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, herhangi bir NATO ülkesine yönelik eylemlerden Tahran'ın sorumlu tutulacağı ifade edildi.

Arnavutluk makamları temmuz ayında ülkenin yurt dışından senkronize edildiğinden ve gerçekleştirildiğinden şüphelenilen büyük bir siber saldırıya maruz kaldığını duyurmuştu. Söz konusu saldırının tespit edilmesinin ardından Arnavutluk Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı çevrim içi kamu hizmetlerine ve bazı hükümet web sitelerine erişimi geçici şekilde kapatmış, daha sonra geri açmıştı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa Dışişleri Bakanı, Rus yaptırımlarından kaçınılmasını görüşmek için Türkiye’ye geliyor05 Eylül 2022 Pazartesi 20:10
  • Yunan’ın zoruna bak… Türk belediye başkanı ifadeye çağrıldı05 Eylül 2022 Pazartesi 18:55
  • Otomobil plakalarıyla Hitler’i övüyorlarmış04 Eylül 2022 Pazar 22:25
  • Almanya’da küçük uçağın sirkin otoparkına düşmesi sonucu 2 kişi öldü04 Eylül 2022 Pazar 21:50
  • Almanya’da Rusya ve Ukrayna destekçileri gösteriler yaptı04 Eylül 2022 Pazar 20:11
  • Yunanistan’ın 8 aydaki taciz ve ihlal sayısı 1123’e ulaştı04 Eylül 2022 Pazar 19:48
  • İsveç’te kritik seçim öncesi Türkiye tartışması04 Eylül 2022 Pazar 18:42
  • Yunanistan, Erdoğan’ın sözleri üzerine harekete geçti: NATO’ya şikayet edilecek04 Eylül 2022 Pazar 16:53
  • Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor04 Eylül 2022 Pazar 11:01
  • Hollanda’da bazı fabrikalar elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu03 Eylül 2022 Cumartesi 19:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti