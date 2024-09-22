Arnavutluk kendi İslami 'Vatikan Şehrini' kurmayı planlıyor

Arnavutluk kendi 'Vatikan Şehrini' kurmayı planlıyor. Ancak bu şehir İslami bir şehir olacak.

New York Times'ın haberine göre Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da, 13. yüzyılda Türkiye'de kurulmuş bir Şii Sufi tarikatı olan Bektaşi Tarikatı'nın dini anlayışıyla yönetilecek egemen bir mikro devlet planlarını açıklayacak.

Her şey planlandığı gibi giderse, "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti", Vatikan Şehri'nin sadece dörtte biri büyüklüğünde, dünyanın en küçük devleti olacak. On hektarlık bu toprak parçasının kendi yönetimi, pasaportları ve sınırları olacak.

Dini hoşgörü anlayışı üzerine kurulacak olan yeni devlette alkol yasağı olmayacak, kadınların istedikleri gibi giyinmelerine izin verilecek ve Bektaşi Tarikatı'nın hoşgörülü uygulamalarını yansıtacak şekilde, hiçbir yaşam tarzı kuralı koymayacak. Rama, yeni devletin amacının "Arnavutluk'un gurur duyduğu İslam'ın hoşgörülü bir versiyonunu" teşvik etmek olduğunu söyledi. Rama, New York Times'a verdiği demeçte "Asla hafife almamamız gereken dini hoşgörü hazinesine sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

Derviş "Baba Mondi" tarikatın şu anki ruhani lideri. Müritleri tarafından resmi unvanı olan "Hacı Dede Baba Hazretleri" olarak bilinmekte.

Baba Mondi, Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti'nin lideri olmaya hazırlanıyor. Baba Mondi, kurulacak yeni ülkede kararların "sevgi ve nezaketle" alınacağını söylüyor. Baba Mondi, Euronews'e 2018 yılında verdiği bir röportajda "Bektaşi olmak insan olmak demektir. Biz cemaatimizi barış, sevgi ve karşılıklı saygı ilkeleri üzerine inşa ettik" ifadelerini kullanmıştı.

Uzmanlardan oluşan bir ekip, yeni devletin Arnavutluk içindeki egemen statüsünü tanımlayan mevzuat üzerinde çalışıyor. Rama'nın iktidardaki Sosyalist Partisi'nin de bunu onaylaması gerekecek.

Baba Mondi, ABD ve diğer Batılı güçlerin devletinin egemenliğini tanıyacakları umudunu dile getirdi. "New York Times'a verdiği demeçte "Biz bir devleti hak ediyoruz" diyen Mondi ayrıca, "Dünyada İslam hakkında doğruları söyleyen ve bunu siyasetle karıştırmayan bir tek biz varız" ifadelerini kullandı.