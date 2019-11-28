  • BIST 106.274
  • Altın 270,214
  • Dolar 5,7627
  • Euro 6,3447
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Arnavutluk’taki depremde ölü sayısı 31’e yükseldi

» »
Arnavutluk’ta, Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31’e yükseldi
Arnavutluk’taki depremde ölü sayısı 31’e yükseldi

Bölgede başta Türk arama kurtarma ekipleri olmak üzere diğer ülkelerden gelen ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.

Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 31’e çıktığı bildirildi.Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Koruma Bakanlığı da 8’i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

Arnavutluk Bakanlar Kurulu kararıyla, deprem nedeniyle başkent Tiran ve Dıraç’ta 30 günü geçmeyecek süreyle doğal afet durumu ilan edildi.

Öte yandan, Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, merkez üssü Adriyatik Denizi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.

IGJEUM ayrıca, önceki gün saat 03.55’te meydana gelen ana depremin ardından aralarında 5 büyüklüğünde olmak üzere 524 artçı sarsıntının meydana geldiği bilgisini paylaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarı Yelekliler 1 yaşında18 Kasım 2019 Pazartesi 11:02
  • İskandinav ülkelerinde kişi başına düşen milli gelir ne kadar?17 Kasım 2019 Pazar 12:48
  • O döner büfesi artık çalışanların17 Kasım 2019 Pazar 10:38
  • Dünyanın ilk vajina müzesi açıldı17 Kasım 2019 Pazar 10:37
  • Venedik'te su seviyesi yeniden yükseldi, San Marco Meydanı kapatıldı15 Kasım 2019 Cuma 21:34
  • ABD'den şişeye konup denize bırakılan mektuba 9 yıl sonra Fransa'dan cevap geldi12 Kasım 2019 Salı 10:51
  • Berlin Duvarı'nın yıkıldığı gün09 Kasım 2019 Cumartesi 18:04
  • "Afrika'ya giden misyoner rahibeler hamile kaldı; Katolik Kilise soruşturma başlattı"07 Kasım 2019 Perşembe 18:48
  • Almanya'dan elektrikli araçları yaygınlaştırma adımı05 Kasım 2019 Salı 16:06
  • Gorbaçov BBC'ye konuştu: Rusya ve Batı arasındaki gerilim dünya için büyük tehlike04 Kasım 2019 Pazartesi 13:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti