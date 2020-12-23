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Arpa İçin Hükümete Sübvansiye Talebi

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu,  ülkede arpa stokunun azalması karşısında üretimin devamlılığın sağlanması için hükümetten sübvansiye talebinde bulunacaklarını açıkladı.
Arpa İçin Hükümete Sübvansiye Talebi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu,  ülkede arpa stokunun azalması karşısında üretimin devamlılığın sağlanması için hükümetten sübvansiye talebinde bulunacaklarını açıkladı.
 

Bakan Çavuşoğlu, bugün Bakanlıkta yem fabrikaları temsilcileri ile biraraya gelerek, arpa stokunun azalması ve Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tarafından arpaya yapılan 2 TL’lik fiyat artışı konusunda görüş alışverişinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, toplantı sonunda ilgili sektör temsilcileri ile biraraya gelmekte olduklarını, Hayvancılık Dairesi’nin de gerekli çalışmaları tamamlamasının ardından, üretimin devamının sağlanması için hükümete sübvansiye talebinde bulunacaklarını belirtti. Bakan Çavuşoğlu, TÜK stoklarında tükenen arpa, mısır gibi ürünlerin tedarik edilmesi noktasında özverili ve duyarlı bir şekilde destek olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve personeli ile Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür etti.

 

ÇAVUŞOĞLU: OCAK AYINA KADAR YEM FİYATLARINA ARTIŞ YAPILMAYACAK

Bakan Çavuşoğlu, bu süre zarfında Ocak ayına kadar yem fabrikalarının arpa fiyatlarına zam yapılmayacağı sözünü aldıklarını ifade ederek, Binboğa Yem Fabrikası tarafından yapılan fiyat artışının da geri alındığını duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, hükümetin arpanın sübvansiye edilmesi ile ilgili vereceği kararın ardından, yem fabrikalarının karar sonucuna göre ileride fiyat artışını değerlendirebileceğini kaydetti.

 

Bakan Çavuşoğlu, TÜK’teki arpa stoku eksikliği nedeniyle fiyatta bir artış yapılması mecburiyetinde kalındığını, mısır fiyatında oluşan artıştan dolayı arpa stokunun çok hızlı eridiğini ve normalde ambarlarda mart ayına kadar bir stok olması gerekirken, bir haftalık arpa kaldığını ifade etti.

 

Türkiye’den arpa getirecek geminin yüklemede olduğunu ve ülkede herhangi bir arpa sıkıntısı yaşanmayacağını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “ Ancak, arpa sıkıntısı olmayacak demek yetmiyor. Bir de fiyat düzenlenmesi gerekiyor. Bilindiği üzere TÜK’ün zararına satış yapma hakkı yoktur. Ancak üretimin sürdürülebilmesi için sübvansiye onayı alması halinde, görev zararı yapabilecek bir kurumdur. Bu yüzden, yeni gelecek arpanın maliyet hesaplamalarında satış fiyatının 2 TL olarak belirlemesi zorunluluktur. Bunun yem fiyatlarına yansıması kaçınılmazdır. TÜK açısından arpanın fiyatı 2TL’dir ve bundan taviz veremez. Ancak hükümet üretim sürekliliğini sağlayabilmek adına arpanın fiyatını sübvansiye edebilir. Hayvancılar Birliği ile toplantı yaptık. Bugün de sizinle ve süt imalatçılarıyla toplantı yapıyoruz. Hayvancılık Dairesi de çalışma yapacak. Ben bu çalışmaları tamamlayıp hükümetten sübvansiye talep edeceğim” dedi.

 

Bakan Çavuşoğlu, sübvansiye talebinin hükümet tarafından olumlu karşılanmasının beklediğini aktararak, yem fabrikalarından Ocak ayına kadar fiyat artışına gidilmemesi yönünde istekte bulundu.

 

DANA: FİYAT ARTIŞI GERİ ALINDI

Kooperatifler Mukayyidi Kemal Deniz Dana ise Binboğa Yem Fabrikası’nın piyasayı dengeleyen bir kurum olduğunu söyleyerek, arpa fiyatlarına yapılan zamdan dolayı, yem fiyatlarının artırılmasına yönelik karar üretildiğini fakat dün alınan bu kararın durdurulduğunu belirtti. Dana, kooperatif bayileri arasında son yapılan fiyat artışından yem satın alan olması halinde, aradaki farkın iade edileceğini de açıkladı.

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