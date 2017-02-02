Arpalık Şehitleri 6 Şubat’ta törenle anılacak

Arpalık köyünde 6 Şubat 1964’te Rum saldırılarında şehit düşen 5 Kıbrıslı Türk, şehit edilişlerinin 53. yıldönümü olan Pazartesi günü törenle anılacak.

Arpalık Direnişi’nde şehit düşen İsmail Musa Mani, Ali Hasan Mulla, Mehmet Hüseyin, Mustafa Osman Magrili ve Hasan Mulla Hasan için Lefkoşa Tekke Bahçesi Şehitliği’ndeki kabirleri başında düzenlenecek anma töreni saat 10.30’da başlayacak. Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşuyla başlayacak törende, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Ertan Ersan konuşma yapacak. Tören, şehitliğin gezilerek, dua okunması ve şehitliklere çiçek konulmasıyla sona erecek.

Bu arada Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Ertan Ersan, Genel Merkez Yönetim Kurulu adına gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, 53 yıl önce 6 Şubat 1964’te Arpalık Mücahidi’nin, Enosis hayalleri ile Akritas Planı yapan Rumların yoğun saldırılarına karşı büyük bir direniş gösterdiğini belirtti.

Ersan mesajında, “Türklük uğruna canlarını veren aziz şehitlerimiz İsmail Musa Mani, Ali Hasan Mulla, Mehmet Hüseyin, Mustafa Osman Margili, Hasan Mulla Hasan; varoluş ve özgürlük mücadelemizin başarıya ulaşmasında büyük pay sahibidirler. Bizleri bu günlere ulaştıran aziz şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhları şad olsun” ifadelerine yer verdi.