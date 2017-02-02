 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.439
  • Altın 146,363
  • Dolar 3,7487
  • Euro 4,0278
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -9 °C
FLAŞ HABERHP Kurultayı'nda yaşananlara disiplin süreci!

Arpalık Şehitleri 6 Şubat’ta törenle anılacak

» »
Arpalık Şehitleri 6 Şubat’ta törenle anılacak
Arpalık köyünde 6 Şubat 1964’te Rum saldırılarında şehit düşen 5 Kıbrıslı Türk, şehit edilişlerinin 53. yıldönümü olan Pazartesi günü törenle anılacak.

Arpalık Direnişi’nde şehit düşen İsmail Musa Mani, Ali Hasan Mulla, Mehmet Hüseyin, Mustafa Osman Magrili ve Hasan Mulla Hasan için Lefkoşa Tekke Bahçesi Şehitliği’ndeki kabirleri başında düzenlenecek anma töreni saat 10.30’da başlayacak. Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşuyla başlayacak törende, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Ertan Ersan konuşma yapacak. Tören, şehitliğin gezilerek, dua okunması ve şehitliklere çiçek konulmasıyla sona erecek.

Bu arada Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Ertan Ersan, Genel Merkez Yönetim Kurulu adına gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, 53 yıl önce 6 Şubat 1964’te Arpalık Mücahidi’nin, Enosis hayalleri ile Akritas Planı yapan Rumların yoğun saldırılarına karşı büyük bir direniş gösterdiğini belirtti.

Ersan mesajında, “Türklük uğruna canlarını veren aziz şehitlerimiz İsmail Musa Mani, Ali Hasan Mulla, Mehmet Hüseyin, Mustafa Osman Margili, Hasan Mulla Hasan; varoluş ve özgürlük mücadelemizin başarıya ulaşmasında büyük pay sahibidirler. Bizleri bu günlere ulaştıran aziz şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhları şad olsun” ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'nın o sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor...03 Şubat 2017 Cuma 10:25
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!03 Şubat 2017 Cuma 10:21
  • HP Kurultayı'nda yaşananlara disiplin süreci!03 Şubat 2017 Cuma 10:18
  • Bazı köylerde elektrik kesintisi yapılacak03 Şubat 2017 Cuma 10:14
  • Dürüst: “Bilişimin engelsiz yaşama katkı koyması için düğmeye basıldı”03 Şubat 2017 Cuma 09:34
  • Ertuğruloğlu’dan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na ziyaret03 Şubat 2017 Cuma 09:20
  • HAKSEN Asgari ücretin 2800’e yükseltilmesini istedi03 Şubat 2017 Cuma 09:14
  • Çalışma bakanı Saner, yeni asgari ücretle ilgili açıklama yaptı03 Şubat 2017 Cuma 08:53
  • KAMU-SEN asgari ücretin beklentilerden uzak olduğunu kaydetti03 Şubat 2017 Cuma 08:47
  • TKP-YG: Asgari ücret açlık sınırının altında03 Şubat 2017 Cuma 08:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti