  • BIST 1.943,81
  • Altın 781.30566
  • Dolar 13.5563
  • Euro 15.5353
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Arpalık Şehitleri Anıldı

» »
Arpalık Şehitleri Anıldı
Arpalık Şehitleri Anıldı

 Kıbrıs Türk halkının direniş yıllarında Rum saldırıları sonucunda Arpalık köyünde şehit düşen 5 Kıbrıslı Türk, şehit edilişlerinin 58’inci yıl dönümünde anıldı. 


Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nce 6 Şubat 1964’te hayatını kaybeden Arpalık Şehitleri için Tekke Bahçesi Şehitliği’nde bugün sabah saat 10.00’da tören düzenlendi. 


Törene, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, UBP Milletvekili Zorlu Töre ve dernek yetkilileri katıldı. 


Saygı duruşuyla başlayan törende, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan bir konuşma yaptı.


Benan, Arpalık mücahitlerinin 58 yıl önce ENOSİS hayalleri ile Akritas planları yapan Rumların yoğun saldırılarına büyük bir karşılık vererek direndiklerini anlattı. 


6 Şubat 1964 günü Rumların köy yakınlarından geçen bir Rum vasıtasına ateş açıldığı iddiasıyla köyde kuşatma eylemi başlattığını aktaran Benan, köyün mücahitlerinin ellerindeki sayılı mermilerle 250 kişilik Rum saldırılarına karşı koyduklarını aktardı.

 
Şanlı bir direniş gösteren mücahitlerin tüm mermilerini kullandıklarını, sivil halkı Rum katliamından korumak için Arpalık köyüne gelen İngiliz askerlerinin herhangi bir şey yapmadıklarını, sadece zırhlı araçlarda beklediklerini anlatan Benan, İngiliz askerlerinin arkasına sığınarak köye yaklaşan Rum saldırganların köye girmeyi başararak, girdikleri bazı evlerden tutukları sivil halkı kurşuna dizdiklerini kaydetti.  

arpalik-sehitleri-anildi-2-huseyin-sayil.jpg
Benan, Rumların saldırısında 5 kişinin şehit olduğunu ifade ederek, 13 yaşındaki şehit İsmail Musa’nın da bu saldırılarda hayatını kaybettiğini ve mücadele tarihinde çok saygın bir yeri olduğunu vurguladı. 


Benan, “Arpalık saldırısı Rum sürülerin yarattığı bir barbarlık faciasıdır. Bir avuç kardeşimizin ise köylerini savunduğu şanlı bir mücadeleydi. Aziz şehitlerimiz; İsmail Musa Mani, Ali Hasan Mulla, Mehmet Hüseyin Büyük, Mustafa Osman Margili ve Hasan Mulla Mustafa’ı rahmetle anıyoruz” dedi. 


Benan’ın konuşması ardından şehitliklere çiçek bırakılarak, dua okundu. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Kıbrıs Meselesi Bir Egemenlik Meselesi06 Şubat 2022 Pazar 11:06
  • Özersay: Yapici Bir Tutum Sergileyeceğiz06 Şubat 2022 Pazar 10:34
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi Var06 Şubat 2022 Pazar 10:06
  • 476 yeni vaka 1 can kaybı!05 Şubat 2022 Cumartesi 20:03
  • Elektrik Kesintisi Var!05 Şubat 2022 Cumartesi 19:52
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Cumhurbaşkanı Tatar’a Teşekkür Mesajı05 Şubat 2022 Cumartesi 19:36
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Telefonda Görüşerek Geçmiş Olsun Dileklerini İletti05 Şubat 2022 Cumartesi 19:33
  • Güzelyurt-Lefkoşa Anayolunun Kapalı Bölümü Açıldı, Başbakanlık Işıkları Tekrar Devrede05 Şubat 2022 Cumartesi 19:24
  • Cumhurbaşkanı Tatar'dan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Geçmiş Olsun Mesajı05 Şubat 2022 Cumartesi 18:11
  • Maliye Bakanı Oğuz’dan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Eşine Geçmiş Olsun Mesajı05 Şubat 2022 Cumartesi 18:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti