  • BIST 8774.4
  • Altın 1988.885
  • Dolar 30.5644
  • Euro 32.8619
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAlkollü kaza yaptı, ikamet izinsiz olduğu ortaya çıktı!

Arpalık Şehitleri anıldı

» »
Rum saldırıları sonucu 6 Şubat 1964’te hayatını kaybeden Arpalık şehitleri için bugün Tekke Bahçesi’nde tören düzenlendi.
Arpalık Şehitleri anıldı

Rum saldırıları sonucu 6 Şubat 1964’te hayatını kaybeden Arpalık şehitleri için bugün Tekke Bahçesi’nde tören düzenlendi.

Arpalık şehitleri Hasan Mulla, Hasan M. Mustafa, İsmail Musa Mani, Mehmet Hüseyin ve Mustafa Osman Margili törenle anıldı.

Törende Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Dernek Genel Sekreteri Mehmet Kasabalı konuşma yaptı. Kasabalı konuşmasında, 60 yıl önce Arpalık mücahitlerinin, ENOSİS hayalleriyle Akritas Planı’nı uygulamaya koyan Rumların yoğun saldırılarına karşılık vererek direndikleri gün olduğunu kaydetti.

“Türklük uğruna canlarını veren ve bu adada biz de varız diyen Arpalık köylüleri yoğun saldırı esnasında 5 şehit vermiştir.” ifadelerini kullanan Kasabalı, 1964 yılında Lefkoşa İlçesi’nin Arpalık köyünü hedef alan Rumların büyük çapta saldırıya geçtiğini belirtti.

Kasabalı sözlerine şöyle devam etti:

“Arpalık saldırısı Rum sürülerinin yarattığı bir barbarlık faciasıdır. Bir avuç kardeşlerimizin ise köylerini savunduğu şanlı bir mücadeleydi. Aziz Şehitlerimiz, İsmail Musa Mani, Ali Hasan Mulla, Mehmet Hüseyin Büyük, Mustafa Osman Margili ve Hasan Mulla Mustafa’yı Rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Metehan'da iyileştirme çalışması06 Şubat 2024 Salı 10:10
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 44’üncü yıl dönümünde anılacak06 Şubat 2024 Salı 09:46
  • Eski Eserler ve Müzeler Dairesi: Özersay döneminde de 14 sözleşme ihalesiz yenilendi06 Şubat 2024 Salı 09:43
  • Döviz güne nasıl başladı?06 Şubat 2024 Salı 09:12
  • "Şampiyon Melekler"in aileleri, çocuklarının yasını tutmaya devam ediyor06 Şubat 2024 Salı 09:08
  • Detay 6 Şubat 2024 Salı Yıl:10 Sayı 252805 Şubat 2024 Pazartesi 22:54
  • Politis Gazetesi:“Akan Kürşat, Kıbrıs’a iade edilmeyi kabul etti”05 Şubat 2024 Pazartesi 19:21
  • Bu hafta yağmur beklenmiyor05 Şubat 2024 Pazartesi 17:28
  • Ocak ayı enflasyon rakamları... Barçın: Hükümetin dingili koptu05 Şubat 2024 Pazartesi 16:30
  • Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 412 Araç Sürücüsü Çeşitli Trafik Suçlarından Rapor Edildi05 Şubat 2024 Pazartesi 15:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti