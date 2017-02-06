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Arpalık Şehitleri bugün anılıyor

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Arpalık Şehitleri bugün anılıyor
Arpalık Şehitleri, bugün düzenlenecek törenle anılıyor.

1964 yılında Lefkoşa’nın 15 kilometre mesafesindeki 172 nüfuslu Arpalık köyünde Rum saldırılarında şehit düşen 5 Kıbrıslı Türk İsmail Musa Mani, Ali Hasan Mulla, Mehmet Hüseyin Büyük, Mustafa Osman Magrili ve Hasan Mulla Mustafa için kabirlerinin bulunduğu Lefkoşa’da Tekke Bahçesi’nde düzenlenecek tören, saat 10.30’da başlayacak.

Törende, şehitler için saygı duruşunun ardından Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan bir konuşma yapacak ve şehit kabirlerine çiçek konulacak.

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