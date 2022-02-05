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Arpalık Şehitleri Yarın Anılıyor

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Arpalık Şehitleri Yarın Anılıyor
Arpalık Şehitleri Yarın Anılıyor

Kıbrıs Türk halkının direniş yıllarında Rum saldırıları sonucunda Arpalık köyünde şehit düşen 5 Kıbrıslı Türk, şehit edilişlerinin 58’inci yıl dönümünde yarın anılıyor. 

6 Şubat 1964’te hayatını kaybeden Arpalık Şehitleri için Tekke Bahçesi Şehitliği’nde tören düzenlenecek. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nce düzenlenecek tören saat 10.00’da başlayacak. 

Arpalık Mücahitlerinin Rumların yoğun saldırılarına karşılık vererek direndiği ve köylerini savundukları mücadelede “İsmail Musa Mani, Ali Hasan Mulla, Mehmet Hüseyin Büyük, Mustafa Osman Margili ve Hasan Mulla Mustafa” şehit düşmüştü.

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