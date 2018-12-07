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Arsenalli yıldız futbolcuların uyuşturucu partisi gündem oldu

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Arsenal'in ünlü futbolcuların 70 parti kızı ile uyuşturucu partisi yapması İngiltere’de gazete manşetlerinde!
Arsenalli yıldız futbolcuların uyuşturucu partisi gündem oldu

Ada basını partide kullanılan “balon pafküf” denilen gereçlerin sertbestçe satılmasını eleştiriyor.

Londra temsilcisi Arsenal'in bazı futbolcuları katıldıkları partinin basına yansıması ile gündemde. 

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15'inci hafta itibari ile 31 puan ile ligde 5'inci sırada yer alan Arsenalli futbolcuların 70 parti kızı ile uyuşturcu partisi yapması ülke basınının manşetlerinde kendisine yer buldu. 

Pierre Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi ve Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in (30) yer aldığı partiye ait olan güvenlik kamerasından elde edilen görüntüleri İngiliz The Sun gazetesi manşetine taşıdı. 

19 YAŞINDAKİ GUENDOUZİ KENDİNDEN GEÇTİ 

Aynı haberde oyuncuların 'Hippy Crack' (balon pafküf) isimli bir gaz kullandıklarının altı çizildi. Görüntülerde 19 yaşındaki Matteo Guendouzi aldığı maddenin etkisi ile kendisinden geçtiği ve bir süre hareketsiz kaldığı görülüyor.  

Ada basını “balon pafküf” denilen gereçlerin sertbestçe satılmasını eleştiriyor. Zira söz konusu maddeye özellikle gençlerin kolay erişebiliyor olması bir süredir ülke gündeminde yer alıyordu. 

Bir başka İngiliz gazetesi Daily Mail haberi okurlarına "Özil ve Arsenalli oyuncular menajer Unai Emery'nin gazabı ile karşı karşıya" sözleri ile sundu. 

PARTİDEN SONRAKİ 2 HAFTADAN PUAN ÇIKMADI 

Partinin ligin başlamasına az bir süre kala yapılmış olması da oyuncuları eleştiri oklarının hedefi yaptı. Zira Arsenal ligin ilk iki haftasından puan çıkaramayarak sezona oldukça kötü bir başlangıç yapmıştı. 



ARSENAL’DEN AÇIKLAMA 

Arsenal’den yapılan resmi açıklamada söz konu olayın bugün kulüp tarafından masaya yatırılacağı bilgisine yer verildi. 

Kulüp sözcüsü yaptığı açıklamada “Oyuncular ile görüşülüp, sorumlulukları ve bu kulübü temsil ettikleri kendilerine bir kez daha hatırlatılacak” ifadelerine yer verdi.  

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