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Arsenik, bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimini etkiliyor!

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Arsenik, bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimini etkiliyor!
İrlanda'da yapılan bir araştırma, pirinç patlağıyla bebekler ve çocuklara yönelik pirinç içeren gıdaların dörtte üçünde tehlikeli seviyelerde arsenik bulunduğunu ortaya koydu.

Queen's Üniversitesi'nin araştırmasına göre, formül sütle -özellikle sütten yapılmayan türleri- beslenen bebeklerde de tehlikeli seviyelerde organik olmayan arseniğe rastlandı.

Yüksek oranda arsenik, kanser dâhil bir dizi hastalıkla ilişkilendiriliyor ve bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimini etkiliyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre, araştırma heyetine başkanlık eden bitki ve toprak bilimleri uzmanı Prof. Andy Meharg, "Arseniğin zarar verici etkilerine özellikle bebekler daha açık. Arsenik bebeklerin gelişimini, zekâsını ve bağışıklık sistemini etkiliyor ve bunlar zararlarından sadece birkaçı" dedi.

Prof. Meharg "Bebekler için pirinç patlağı ve pirinç gevrekleri yaygın olarak tüketiliyor. Bu araştırma, piyasada satılan bebek krakerlerinin dörtte üçünün izin verilen oranın üzerinde arsenik içerdiğini ortaya çıkardı" diye konuştu.

Avrupa Komisyonu, Ocak 2016'da, birçok çocuğun tükettiği pirinç ve pirinç içeren gıdalardaki azami organik olmayan arsenik miktarına yönelik bir genelge yayımladı.

Ancak Prof. Meharg ve ekibi bu adıma rağmen pirinç içeren atıştırmalıkların daha güvenli hale gelmediğini söylüyor.

Araştırmalarının sonuçlarını bilim dergisi Plos One'da yayımlayan bilim insanlarına göre, "Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra çok fazla bir şey değişmedi. Bebeklere yönelik pirinç ürünlerinin yüze 50'si hâlâ yasa dışı oranlarda organik olmayan arsenik içeriyor".

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PİRİNÇTEKİ ARSENİK ORANI 10 KAT FAZLA

Ülkelere göre miktarı farklılık gösterse de arsenik, pirinçlerde doğal olarak oluşuyor. Pirincin içinde yetiştiği suda arsenik bulunuyor.

Pirinç diğer yiyeceklerden 10 kat daha fazla organik olmayan arsenik içeriyor ve aşırı tüketimi gelişim sorunlarının yanı sıra, diyabet, kalp hastalıkları ve sinir sistemi hasarıyla ilişkilendiriliyor.

İngiliz Gıda Standartları Kurumu, "Yiyeceklerimizden arseniği arındırmak imkansız. Ama yüksek miktarda arşenik sağlığa zararlı" diyor.

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