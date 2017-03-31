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Arşivlerde iş birliği yapılıyor

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Arşivlerde iş birliği yapılıyor
İngiltere, kayıp şahısların gömü yerinden çıkarma, kimlik tespiti ve kalıntıların iadesi çalışmaları için 124 bin euro bağışta bulundu.

Birleşik Krallığın Kıbrıs Yüksek Komiseri Matthew Kidd,1963-1964 ve 1974’te meydana gelen trajik olayların sonucunda kayıp olarak listelenen şahısların, Gömü Yerinden Çıkarma, Kimlik Tespiti ve Kalıntılarının İadesi Projesi’nin bir parçasını oluşturan Lefkoşa’da ara bölgedeki Antropoloji Laboratuarı ziyaretinde, çalışmalara 124 bin Euro’luk katkıda bulundu.

Birleşik Krallık tarafından son on yıl içerisinde projeye yapılan katkı 297 bin Euro’ya ulaştı.

KİDD

Matthew Kidd Antropoloji Laboratuarı ziyaretinde, Projenin, doğrudan insanları ilgilendirdiği ve anıları çağrıştırdığı için çözüm sürecinin önemli bir parçasını oluşturduğunu ifade etti.

İngiltere’nin Projenin uzun süreli destekçisi olduğunu kaydeden Kidd, bugün yapılan katkının Birleşik Krallığın konuya verdiği önemin göstergesi olduğunu kaydetti.

ARNİ

Projeyi yürüten Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Paul-Henri Arni de konuşmasında, yapılan katkının Komite çalışmalarının devamı açısından çok önemli olduğunu, kayıp yakınlarının uzun zamandır yaşadığı acı ve belirsizlik haline bir son getirme şansı tanıdığını kaydetti.

Kayıplara yönelik çalışmalarla ilgili olarak, İngiltere Savunama Bakanlığı’ndan gömü yerlerinin bulunması için arşivlerinden bilgi edinilebileceği yönünde bir ay önce mektup aldıklarını kaydeden Arni, 2017 yılı içerisinde İngiltere’ye ekip göndereceklerini kaydetti.

KÜÇÜK

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük ise konuşmasında, kayıp arama çalışmalarına, arşivleriyle yardımcı olma yönünde Birleşik Krallığın yanında, 1963, 1964 ve 1974 olaylarında adada bulunan tüm tarafların da işbirliği yapmayı kabul ettiğini kaydetti.

Küçük, “Adada olan taraflar bizimle arşivlerde işbirliği yapacaklarını da söylediler” dedi.

Proje kapsamında bugüne kadar kayıp listesinde yer alan 750 kişiye ait kalıntıların kimlik tespiti yapılarak yakınlarına teslim edildiği de kaydedildi.

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