  • BIST 9837.13
  • Altın 2713.762
  • Dolar 33.7198
  • Euro 37.2805
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABlinken, tarafları Gazze’de ateşkese ikna etmek için İsrail’e gitti

Arslan Bıçaklı: Enerji krizinin sebebi yatırımsızlık ve ihmal

» »
Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, EL-SEN’in Teknecik Elektrik Santrali'nde düzenlediği eylemde yaptığı konuşmada, enerji krizinin sebebinin yatırımsızlık ve ihmal olduğunu söyledi.
Arslan Bıçaklı: Enerji krizinin sebebi yatırımsızlık ve ihmal

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN), Teknecik Elektrik Santrali'nde düzenlediği eylemde, hükümeti sert bir dille eleştirdi.

Bıçaklı, yedek parça ve yakıt sıkıntılarına dikkat çekerek, kapasitenin artmasına rağmen bunun gerekli yatırımlar yapılmadan gerçekleştiğini belirtti. Bıçaklı, makinaların zorlanarak çalıştırıldığını ve bu durumun arızalara yol açtığını vurguladı.

Bıçaklı ayrıca, hükümetin sorunları çözmek yerine sendika başkanlarını hedef aldığını ve halkın enerji kriziyle mücadele etmek zorunda bırakıldığını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sterlin yeni haftaya rekorla başladı19 Ağustos 2024 Pazartesi 08:46
  • UBP Lefkoşa, Güzelyurt, İskele, Girne, Lefke ve Gazimağusa’da başkanlar belli oldu19 Ağustos 2024 Pazartesi 08:43
  • UBP’nin yeni Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön oldu, Lefke İlçe Başkanı ise yeniden Adil Özgey oldu.18 Ağustos 2024 Pazar 18:23
  • UBP'de İlçelerde seçim süreci tamamlandı: Sandıklar kapandı18 Ağustos 2024 Pazar 18:21
  • Hasan Taçoy: İrade hakim gelecek, UBP kazanacak…18 Ağustos 2024 Pazar 16:11
  • İskele'de işyerini saatinde kapatmadı!18 Ağustos 2024 Pazar 12:22
  • Yüksek Mahkeme Başkanı Özerdağ: “Mahkemelerde dijitalleşme ile yargı sürecini hızlandıracağız”18 Ağustos 2024 Pazar 12:10
  • UBP' de seçim günü...18 Ağustos 2024 Pazar 11:18
  • KIB-TEK'te Sabotaj iddialarını araştırmak için yetki istedi!18 Ağustos 2024 Pazar 11:00
  • Talat Derviş Refiker hayatını kaybetti18 Ağustos 2024 Pazar 10:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti