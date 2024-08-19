Arslan Bıçaklı: Enerji krizinin sebebi yatırımsızlık ve ihmal

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, EL-SEN’in Teknecik Elektrik Santrali'nde düzenlediği eylemde yaptığı konuşmada, enerji krizinin sebebinin yatırımsızlık ve ihmal olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN), Teknecik Elektrik Santrali'nde düzenlediği eylemde, hükümeti sert bir dille eleştirdi.

Bıçaklı, yedek parça ve yakıt sıkıntılarına dikkat çekerek, kapasitenin artmasına rağmen bunun gerekli yatırımlar yapılmadan gerçekleştiğini belirtti. Bıçaklı, makinaların zorlanarak çalıştırıldığını ve bu durumun arızalara yol açtığını vurguladı.

Bıçaklı ayrıca, hükümetin sorunları çözmek yerine sendika başkanlarını hedef aldığını ve halkın enerji kriziyle mücadele etmek zorunda bırakıldığını söyledi.