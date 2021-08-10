Arslan Bıçaklı: “Hükümet KIB-TEK’i batırmak için her şeyi yapıyor”

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin KIB-TEK'i batırmak için her şeyi yaptığını ifade ederek, "Kurumu topluma verimsiz olarak göstererek ‘özelleştirmek’ için zemin hazırlamaktadırlar” dedi.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, yazılı bir açıklama yaparak, hükümetin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunu (KIB-TEK) batırmak için her şeyi yaptığını savundu.

Bıçaklı, “Yıllardır gelen giden hükümetler KIB-TEK’e bilerek ve isteyerek hiçbir yatırım yapmayarak kurumu topluma verimsiz olarak göstererek daha sonrada ‘özelleştirmek’ için zemin hazırlamaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Sendika ile hükümet arasında 6 Eylül 2019 tarihlerinde imzalanan protokole de işaret eden Bıçaklı, “Protokole uygun olarak 45 gün içerisinde 4 adet 60 MW’lık santral yapılması gerekirdi bugünkü zihniyet bırakın yeni santral alımı yapmayı, mevcut arızalı santraların bakımını bile yapmaktan acizdirler” dedi.

“Yıllardır AKSA’ya milyarlarla kira ödemeye devam eden bu zihniyet bilerek ve isteyerek kurumu zarara sokmaya çalışmaktadırlar” diyen Türk-Sen Başkanı Bıçaklı, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“KIB-TEK enerji üretir ve satar bu enerjiyi kullanan gariban vatandaşlar eğer ödemelerini bir ay geciktirirse enerjileri hemen kesilir, ancak başta devlet daireleri ve kurumları olmak üzere birçoğunun borçları milyar liraları bulmuştur. Kurum borçlanmamak için tahsilatlarını gününde yapmalıdır, aksi taktirde borcu olanların enerjileri derhal kesilmelidir.

İlgililer bilmelidir ki Türk-Sen, EL-SEN’le ve diğer sendikalarıyla birlikte başta KIB-TEK olmak üzere bütün kurumlara sahip çıkmaya devam edecektir. KIB-TEK kurumdur ancak hayır kurumu değildir.”