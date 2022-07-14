Arslan Bıçaklı: İnsanlara açlık sınırının altında kal mı diyeceksiniz?

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, “Bakanlarda dahil biri bana derse 8 bin 600 TL ile 4 kişilik bir aile yaşamını sürdürebilir hiç tartışmayalım” ifadelerini kullanarak, uzmanların oturup tüm temel ihtiyaçları hesaplaması ve 4 ile çarpması gerektiğinden

bahsetti. Bıçaklı, “İnsanlara açlık sınırının altında kal mı diyeceksiniz?” diye sordu

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), bugün asgari ücrete resmi olarak itiraz ederek, yeni asgari ücretin 10 bin 973 TL olması talebinde bulundu.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Canan Onurer’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabahın Haberleri’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bıçaklı, “Kimse üzüleceği iş yapmasın, sevineceği iş yapıp sevinsin...” diye konuşarak, “Bizim devletimiz hukuk devleti ama asgari ücret nasıl belirleniyor?” sorusunu sordu. Bıçaklı, asgari ücret yasasının gayet açık ve net olduğundan bahsederek yasayı şu şekilde açıkladı:

“Yasa diyor ki 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdüreceği en az ücrettir. Yeterli gıdayı, eğitimini enerjisini, sağlayabileceği tüm eksiklerini de giderebileceği ücrettir.”

Bıçaklı, “Bakanlarda dahil biri bana derse 8.600 TL ile 4 kişilik bir aile yaşamını sürdürebilir hiç tartışmayalım” dedi.

"BÜTÜN DÜNYA BİZİ İZLEYİP GÜLÜYOR"

Artık teknolojinin çok geliştiğinden ve bütün dünyanın bizleri izlediğinden bahseden Bıçaklı, “İzliyor ve gülüyor insanlar halimize asgari ücret böyle belirlenmez çünkü” diye konuştu.

Uzmanların asgari ücreti ‘4 kişilik bir ailenin’ sağlığı, eğitimi, temel gıda ihtiyaçları ve herşeyi ile birlikte hesaplanması gerektiği konusunun önemini ifade eden Bıçaklı, “Hesaplandıktan sonra 4 ile çarpılması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

"İNSANLARA AÇLIK SINIRININ ALTINDA KAL MI DİYECEKSİNİZ?”

Bıçaklı, “İnsanlara açlık sınırının altında kal mı diyeceksiniz?” diye sorarak, son dönemdeki hükümetlerin ‘sermayenin hükümeti’ olduğunu ifade etti.

Bıçaklı, “Devlet olarak diyorsun ki 6 aylık hayat pahalılığı %56.76 dır, hiç mi vicdanınız yok? Bakanlar, Milletvekilleri 40 Bin TL maaş alıyor. 40 Bin TL maaş alana bu artış uygulanacak ve 6 Bin TL alan işçiye %42 bağlanacak niçin böyle?” sorularını yöneltti.

İşverenlerin yatırması gereken prim ve depozitlerin primlerini devletin yatırdığının altını çizen Bıçaklı, “İşçiler neden kendisi yatırıyor peki bu parayı devlet neden yatırmıyor?” diye sordu.

"İŞÇİLER AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ"

“Tamamen işçiler yine enflasyonun altında bir artış ile açlığa mahkum edildi” ifadelerini kullanan Bıçaklı, her yere para olduğundan sadece işçiye gelince para olmadığından bahsetti. Bıçaklı, “Bunlar anaysanın eşitliğine de aykırı” dedi.

"BU SİYASİLERİ HALK SEÇİYOR"

“Şikayetçiyiz biz değil mi?” diye soran Bıçaklı, işçilerin ezildiğini, açlık sınırının altında kaldığını ifade ederek, “Bunu yapan siyasiler ve bu siyasileri halk seçiyor” dedi.

Bıçaklı, eylemlerin yapıldığından ama sürekli aynı kişilerin ve sendikaların katılıyor olmasından bahsetti.

Bıçaklı sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu asgari ücret açlık sınırının altındadır ve 4 kişilik bir ailenin bu şekilde yaşaması mümkün değildir. Bizim talebeimiz en azından Milletvekili ve Bakanların alacağı %56.76 artışı verin. Yasal düzenlemeyi de yapın her 2 ayda bir hem çalışana hem emekliye hem işçiye uygulayın.

Enflasyonun gerçek hali %300 dür. Biz Türk-Sen olarak yasal hakkımızı kullanarak resmi itirazımızı yaptık verdik.”