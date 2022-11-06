Artan obezite oranları, “tombul” çarpışma testi mankenlerini beraberinde getirdi

Uzmanlar, yetişkinlerin ağırlığı arttıkça, emniyet kemerleri ile hava yastıklarının yeniden tasarlanması gerektiği için beden kitle endeksi yüksek mankenler kullandıklarını açıkladılar.

Şu anda, güvenlik testlerinde hava yastıklarını ve emniyet kemerlerini test etmek için kullanılan en ağır çarpışma testi mankeni 98 kilo ağırlığında, ancak yol güvenliği uzmanları, ekipmanların daha ağır insanlar için yeterince güçlü olmadığından endişe duyuyor.

İngiltere Sağlık Araştırması’na göre, ülkedeki yetişkinlerin dörtte birinden fazlası, yüzde 28 gibi bir oranla vücut kitle indeksi 30 veya üzeri olan obez. Bu oran, bir nesilde tam iki katına çıktı. Times’ın haberine göre, testler için hazırlanan yeni manken ise beden kitle endeksi 35 olan obez bir erkek oldu.

CİNSİYET, BOY, AĞIRLIK VE YAŞA GÖRE DEĞİŞMELİ

Euro NCAP (Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programı) olarak bilinen araç güvenlik derecelendirme sistemi, önümüzdeki çarşamba günü, Vizyon 2030 planı kapsamında güvenlik cihazlarının gelecekte ağırlık, yaş, cinsiyet ve boy bakımından daha geniş vücut tiplerini kapsayacağını açıklayacak.

Uzmanlar, “Ortalama boydaki sürücü için optimize edilmiş kısıtlamalar, daha kısa veya daha uzun sürücüler için veya obez veya savunmasız yaşlı sürücüler için eşit derecede uygun olmaz” dedi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne göre, Amerika’da sürücülerin yüzde 40’ını oluşturan obez insanlar, ortalama bir erkekten yüzde 79 daha fazla yaralanmaya maruz kalıyor. Ayrıca, sürücülerin yüzde 20’sini oluşturan yaşlıların da, ortalama bir erkekten yüzde 76 daha fazla yaralanmaya maruz kaldığı tespit edildi.

Yaşlı sürücüler de sistem tarafından yüzüstü bırakılıyor, çünkü saatte yaklaşık 321 km hızla açılan ve 900 kiloya varan bir kuvvetle patlayan hava yastıklarından kaynaklanan kemik kırıklarına maruz kalma riskleri daha yüksek.

Bu da üreticiler için bir ikilem yaratıyor, çünkü ağır ve genç yetişkinleri kurtaracak kadar güçlü güvenlik cihazları, daha hafif ve daha kırılgan olanları yaralanma riskiyle karşı karşıya bırakabilir.

Uzmanlar, çözümün, sürücü ve yolcuları izlemek ve güvenlik kısıtlamalarını ağırlıklarına, boylarına, şekillerine, cinsiyetlerine ve yaşlarına göre ayarlamak için otomobilin içerisine sensörler yerleştirmekte yattığını belirtti.