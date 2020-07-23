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Artan vakalara çözüm aranıyor...Türkiye’den gelenlere 7 gün karantina tavsiyesi!

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Son söz Bakanlar Kurulu’nda: Türkiye’den gelenlere 7 gün karantina tavsiyesi!
Artan vakalara çözüm aranıyor...Türkiye’den gelenlere 7 gün karantina tavsiyesi!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, pozitif vaka sayısındaki artış üzerine, Türkiye üzerinden gelen kişilerin, 7 gün süreyle zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulması yönünde tavsiye niteliğinde bir karar üretti. Tavsiye nitelikli karar, Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacak.

Son günlerde artan Koronavirüs pozitif vaka sayıları üzerine, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi harekete geçti.

Bugün toplanan Komite, Türkiye üzerinden gelen kişilerin, adaya giriş yapmasının ardından 7 gün süreyle zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulması yönünde tavsiye niteliğinde bir karar üretti.

Söz konusu tavsiye nitelikli karar, önce Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’ye, ardından da Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacak.

Tavsiye nitelikli kararın Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi halinde Türkiye üzerinden gelen kişiler, 7 gün süreyle zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacak.

Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor…

Sağlık Bakanı Pilli bugün Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasında, tespit edilen tüm pozitif vakaların yurtdışı kaynaklı olduğunu ve PCR test sonucu çıkana kadar evde izole olması gereken kişilerin,  bu kurala uymayarak toplumun içine karıştığını ifade etmişti.

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