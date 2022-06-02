Arter aday olmayacak!

Seçimlerin Belediyeler reformuna takıldığı şu günlerde, seçimlerle ilgili bir açıklama da Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'den geldi.
Arter, Yerel yönetim seçimlerinde belediye başkanı adayı olmayacağını açıkladı.
Seçimlerin Belediyeler reformuna takıldığı şu günlerde, seçimlerle ilgili bir açıklama da Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'den geldi.
Arter, Yerel yönetim seçimlerinde belediye başkanı adayı olmayacağını açıkladı.
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