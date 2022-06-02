  • BIST 2.568,76
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4408
  • Euro 17.5693
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAÇocukların vegan beslenmesi sağlıklı mı?

Arter aday olmayacak!

» »
Yerel yönetim seçimlerinin henüz ne zaman yapılacağı belli olmasa da mevcut başkanlardan adaylık açıklamaları gelmeye devam ediyor. 
Arter aday olmayacak!

Seçimlerin Belediyeler reformuna takıldığı şu günlerde, seçimlerle ilgili bir açıklama da Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'den geldi. 

Arter, Yerel yönetim seçimlerinde belediye başkanı adayı olmayacağını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP : ''bizleri hiç kimse vazgeçiremez"02 Haziran 2022 Perşembe 08:51
  • Meclis toplanıyor02 Haziran 2022 Perşembe 08:49
  • Taner Ulutaş'tan taşlamalar02 Haziran 2022 Perşembe 08:17
  • Detay bugün ne manşet attı?02 Haziran 2022 Perşembe 08:07
  • SON DAKİKA! Girne-Lefkoşa ana yolunda feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti02 Haziran 2022 Perşembe 02:13
  • İçişleri Bakanı'ndan önemli açıklama!01 Haziran 2022 Çarşamba 18:33
  • Kredi kartları işlemlerinde uygulanacak faiz oranları düzenlendi01 Haziran 2022 Çarşamba 18:32
  • Tatar, Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu01 Haziran 2022 Çarşamba 18:32
  • 36 Vaka01 Haziran 2022 Çarşamba 18:31
  • Pediatri Kurumu uyardı: Son günlerde pek çok çocuk uygun şekilde beslenemiyor01 Haziran 2022 Çarşamba 17:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti