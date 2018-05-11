Arter, Anneler Günü’nü kutladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Başkan İsmail Arter, Meros Yaşlılar Bakım Evi, Ayışığı Bakım Evi ve Özen Yaşlı Bakım Merkezi’ne yaptığı ziyaretlerde annelere çiçek verdi sohbet etti.

Anneler Günü kutlamaları çerçevesinde Gazimağusa Belediyesi İkinci Bahar Yaşam Kulübü görevlileri de kentte yaşayan 65 yaş ve üzeri annelerin Anneler Günü’nü çiçek dağıtarak kutladı.

2 BİN 500 ÜYEYE HİZMET SUNULUYOR

Kent genelinde toplamda 2 bin 500 üyesine çeşitli hizmetler sunan ve yılın her günü üyeleriyle birlikte olan kulüp, bir haftalık sürede 1500’ü aşkın anne üyesini evlerinde ziyaret etti. Görevliler tarafından teker teker ziyaret edilen annelere Belediye Başkanı İsmail Arter’in gün ile ilgili gönderdiği kutlama kartları ve çiçekler verildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Anneler Günü vesilesiyle ziyaretler gerçekleştirdiklerini, bakım evindekileri büyükleri unutmamak gerektiğini belirtti. Arter, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı ve sağlıklı günler diledi.