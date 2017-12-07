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Arter, Ayluga Sulak Alanını Koruma Komitesi ile bir görüşme yaptı

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Arter, Ayluga Sulak Alanını Koruma Komitesi ile bir görüşme yaptı
Arter,  Mağusa Kültür Derneği ve Yeşil Mağusa Derneği’nin Mağusa Temiz Sulak alanları Savunuyor Projesi kapsamında Mağusa Kadın Derneği (MAKAMER)’in oluşturduğu Ayluga Sulak Alanını Koruma Komitesi’yle Çanakkale Göleti’yle ilgili bir görüşme yaptı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter,  Mağusa Kültür Derneği ve Yeşil Mağusa Derneği’nin Mağusa Temiz Sulak alanları Savunuyor Projesi kapsamında Mağusa Kadın Derneği (MAKAMER)’in oluşturduğu Ayluga Sulak Alanını Koruma Komitesi’yle Çanakkale Göleti’yle ilgili bir görüşme yaptı. Görüşmede komite üyeleri Çanakkale Muhtarı Abbas Mendeli, MAKAMER üyeleri ve bölge sakinleri yer aldı. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Gazimağusa’nın sulak alanlar bakımından ne kadar zengin olduğunu her fırsatta söylediğini hatırlatarak, koruma altında olması gereken bölgenin yıllar önce kağıt üstünde koruma altına alındığını ancak yıllar itibarıyla bunun mümkün olmadığını gördüklerini belirtti. 

Başkan İsmail Arter, Mağusa Kültür Derneği ve Yeşil Mağusa Derneği’nin Mağusa Temiz Sulak alanları Savunuyor Projesi kapsamında MAKAMER’in oluşturduğu komitenin bu önemli konuya halkın da katılımıyla duyarlılık gösterdiğini ifade ederek, “keşke bu hassasiyet ve  bu farkındalık çalışmaları yıllar önceden başlamış olsaydı bugün bunları konuşmazdık. Herkesin şikayet ettiği bu çok değerli alanın molozlarla ve çöplerle dolduğunu görmeyecektik.  Ancak zararın neresinden dönersek kardır. Sizleri takdir ederim.” dedi. Yapılacak çalışmalarla halkın da başını çevirip bölgeye bakacağını ifade eden Başkan Arter, herkesin sivil toplum örgütlerinin bu konuda gereken mesajı almasını, ayrıca yerel idare dahil herkesin bu konuda sorumlu davranması gerektiğini, Ayluga gibi değerli bir bölgenin kaybedildikten sonra ağlamanın faydası olmayacağını söyledi. Başkan Arter, göreve geldiği 2014’te bölgenin projelendirilmesiyle ilgili yetkili konumdaki Çevre Dairesi ile çalışma başlattıklarını ancak çalışmaların yavaş seyrettiğini, bu konunun kendisini rahatsız ettiğini, bir an önce takvime bağlanıp bu önemli alan için ne yapılacağının tespit edilmesi gerektiğini, belediyenin de konunun takipçisi olarak yasal mevzuat açısından sıkıntı olması durumunda uğraş verecekelrini belirti. Başkan Arter, konuya gösterilen duyarlılık için de teşekkür etti. 

MAKAMER Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Üretici, bünyesinde bölge sakinleri, bilim insanları, STÖ temsilcilerinin bulunduğu  Ayluga Sulak Alanını Koruma Komitesi olarak Başkan İsmail Arter’i ziyaret ettiklerini, amaçlarının bölgenin sağlıklı bir çevreye kavuşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Özel koruma alanı olan bölgenin potansiyel Natura 2000 alanı olarak da belirlendiğini söyleyen Üretici, ilgili paydaşlara ulaşarak ortak alanımız olan Çanakkale Göleti’nin iyi ve sağlıklı duruma getirmek istediklerini, bu yönde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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