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Arter, belediyede örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası önetimiyle görüştü

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, belediyede örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası yönetimiyle görüştü.
Arter, belediyede örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası önetimiyle görüştü

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, uzlaşı niteliğindeki görüşmede Belediye Başkanı Arter, sendika Başkanı Halil Karagil ve Yönetim Kurulu üyeleri görüşlerini ortaya koydu.

Arter, Gazimağusa Belediye Başkanı ile sendikanın kamuoyu önünde tartışmasının kuruma zarar vereceğini kaydederek, sendikayı Meclis toplantılarına katılmaya ve görüşlerini burada da söylemeye davet etti.

Belediye idaresiyle sendikanın 4 yıl uzlaşı içinde hareket ettiğin ancak son seçimin ardından ortamın gerildiğini belirten Arter, belediyeye ait tesislerde güvenlik görevlisi görevlendirilmesi, gündelikçi personel, yemekli toplantılar, izaz ikramlar, alınan 4 kiralık araç gibi konu başlıklarında eleştirileri ve iddiaları yanıtladı.

Başkan Arter, “Gereksiz tartışmalardan kurum zarar görür. Kurum zarar gördüğünde, Gazimağusa da, halk da zarar görür, hizmetlerin kalitesi de düşer” dedi.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil ise belediyenin bu tür olaylarla anılmasını ve iç barışın bozulmasını istemediklerini ifade etti. Karagil, sendikanın kimseden icazet almadığını da vurguladı.

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